難忘畢業禮物 唐榮國小畢業生唱「夢想藍圖」防疫版感謝醫護

用一首歌溫暖人心！疫情影響，畢業典禮紛取消或改線上，屏東縣唐榮國小六年級畢業生，錄製畢業歌「夢想藍圖」，製作「防疫感謝版」，感謝第一線醫護人員，學生們在未停課前，利用午休練唱錄歌，停課後，同學們製作「防疫版」MV，寫下感謝防疫人員話語拍照，六年級學生們說「最難忘的畢業禮物」。

今年畢業典禮恐受疫情影響無法照常舉行，六年級學生林竑宇說，防疫在家自學，跟老師、爸爸討論後，決定將畢業歌曲製作「防疫感謝版」，感謝第一線醫護人員，發起活動後，回響熱烈，收到許多同學們上傳寫下對防疫人員感謝的話並拍照，他花兩個小時將影片剪輯，歷經多次修改，影片昨正式上線。

屏東縣唐榮國小六年級畢業生49名，未停課前，學生們午休時間討論錄製歌曲夢想藍圖，六年一班林宗科說，他錄音擔任RAP唱歌，錄製過程酸甜苦辣，樂在其中，對錄製成果感到很驚喜。他也響應同學發起感謝防疫人員活動，寫下對防疫人員感謝的話語，為第一線醫護人員加油打氣。

六年級學生許晨慈說，感謝同學發想錄製夢想藍圖歌曲，錄音中經歷很多失敗，但成果讓她驚喜不已，是難忘畢業禮物與美好回憶。六年學生陳芷妤說，這部影片希望幫第一線防疫人員加油，希望疫情趕快結束「台灣加油！」。

六年二班導師陳柏輯說，影片是六年級學生自編自剪，加上學校師生的夢想藍圖防疫版本，遇上這次百年大疫，是特別際遇，期待大家能平安，第一線人們與大家一起努力；六年一班導師張見文說，夢想藍圖改編防疫版，「轉換心情，讓感恩能量提升」。

夢想藍圖防疫感謝版：https://www.youtube.com/watch?v=ydzdqZZCiuA 屏東縣唐榮國小六年級學生發起感謝防疫人員，寫下對防疫人員感謝的話語，搭配畢業歌曲剪輯成影片。圖／屏東縣唐榮國小六年級提供 屏東縣唐榮國小六年級學生未停課前利用午休時間討論錄製歌曲。圖／屏東縣唐榮國小六年級提供 屏東縣唐榮國小六年級學生發起感謝防疫人員，寫下對防疫人員感謝的話語，搭配畢業歌曲剪輯成影片。圖／屏東縣唐榮國小六年級提供 屏東縣唐榮國小六年級學生林竑宇防疫在家自學，他跟老師、爸爸討論後，決定將畢業歌曲製作「防疫感謝版」，感謝第一線醫護人員，發起活動後，回響熱烈，他花兩個小時將影片剪輯，歷經多次修改，影片昨正式上線。圖／屏東縣唐榮國小六年級提供 屏東縣唐榮國小六年級學生未停課前利用午休時間討論錄製歌曲。圖／屏東縣唐榮國小六年級提供 屏東縣唐榮國小六年級學生未停課前利用午休時間討論錄製歌曲。圖／屏東縣唐榮國小六年級提供 屏東縣唐榮國小六年級學生發起感謝防疫人員，寫下對防疫人員感謝的話語，搭配畢業歌曲剪輯成影片。圖／屏東縣唐榮國小六年級提供

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