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台南「西港香」蓄勢待發 今辦陣頭大會師展現氣勢

聯合報／ 記者謝進盛／台南即時報導
台南「西港香」蓄勢待發，今辦陣頭大會師，現場熱鬧滾滾。記者謝進盛／攝影
台南「西港香」蓄勢待發，今辦陣頭大會師，現場熱鬧滾滾。記者謝進盛／攝影

有「台灣第一香」美稱的台南「西港香」，今天辦理武陣大會師，為本月下旬將登場的遶境活動暖身，由於相當難得，吸引大批信眾聚集圍觀，還有攤商為此休息來觀賞，直呼相當值得。

西港慶安宮舉辦甲辰年西港香，是第81科香科，今年剛好滿240年歷史，參與的西港、佳里、七股、安南、新市、安定96村庄宮廟5月24日起展開西港香3天遶境，除著名蜈蚣陣，還有武陣18陣、文陣31陣。

台南市長黃偉哲、立委郭國文、陳亭妃、林俊憲等人都到場致意，陳、林投入民進黨下屆市長初選日益明朗，兩人再度同台，分別站在黃偉哲兩旁，意外成為會場另外焦點。

武陣大會師今18陣武陣先在慶安宮集結、參禮，接著踩街到港明高中，陸續由宋江陣、金獅陣、白鶴陣輪番表演，會場擠滿許多鄉親來觀賞，西港區廖姓攤商特別安排今天公休。他說，一次能觀賞這樣多的陣頭表演相當值得。

慶安宮總幹事方一峰表示，西港香陣頭文化多元豐富，參與宮廟自組訓練武陣、文陣，可說台灣第一，有「台灣第一香」美稱，3月23日由佳里外渡頭厚德宮宋江陣率先開館後，開館預計舉辦到5月22日。

慶安宮指出，西港香5月19日千歲爺南巡，23日到鹿耳門天后宮請開基媽臨香參醮，24、25、26日展開「三日香」遶境，壓軸重頭戲「送王」（燒王船），27日一早登場，隨著香科逐日接近，慶安宮前將更熱鬧。

台南「西港香」蓄勢待發，今辦陣頭大會師，現場熱鬧滾滾。記者謝進盛／攝影
台南「西港香」蓄勢待發，今辦陣頭大會師，現場熱鬧滾滾。記者謝進盛／攝影
台南「西港香」蓄勢待發，今辦陣頭大會師，現場熱鬧滾滾。記者謝進盛／攝影
台南「西港香」蓄勢待發，今辦陣頭大會師，現場熱鬧滾滾。記者謝進盛／攝影
投入民進黨下屆市長初選日益明朗的立委林俊憲（左五）、陳亭妃（左七）再度同台，分別站在黃偉哲（左六）兩旁，意外成為會場另外焦點。圖／民眾提供
投入民進黨下屆市長初選日益明朗的立委林俊憲（左五）、陳亭妃（左七）再度同台，分別站在黃偉哲（左六）兩旁，意外成為會場另外焦點。圖／民眾提供
台南「西港香」蓄勢待發，今辦陣頭大會師，現場熱鬧滾滾。記者謝進盛／攝影
台南「西港香」蓄勢待發，今辦陣頭大會師，現場熱鬧滾滾。記者謝進盛／攝影

宋江陣 遶境

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