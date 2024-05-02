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嘉藥消防科技防災中心揭牌 國內首家專業人員訓練機構

聯合報／ 記者周宗禎／台南即時報導
嘉南藥理大學消防科技防災中心揭牌，打造國內首家專業人員訓練機構。記者周宗禎／攝影
嘉南藥理大學消防科技防災中心揭牌，打造國內首家專業人員訓練機構。記者周宗禎／攝影

嘉南藥理大學成立「消防科技防災中心」今天揭牌，是台灣校園第一座具備警報、水、化學、避難4大項消防相關研發、訓練教育中心，搭配該校完整設施與資源師資，成為國內首家內政部登錄服勤人員訓練專業機構，有助培育因應新修正消防相關法規要求需要的大量專業人才。

去年新修正消防法規定，高層建築物（16樓或50公尺以上建築物）應設防災中心，地下建築物應設中央管理室，並配置服勤人員，以有效整合防災裝置、避難設施及消防安全設備資訊。

消防科技防災中心主任蘇銘宏說，為協助解決公部門業務量並充分利用民間力量及資源，嘉大公共安全及消防系積極更新整合系上教學設備，增購防災監控系統、綜合操作裝置等消防安全設備，感謝身兼中華民國消防工程器材商業同業公會全國聯合會理事長張來川捐贈相關設備一套，將成為國內首家內政部登錄服勤人員訓練專業機構。

校長錢紀銘表示，嘉藥公共安全及消防系是全國大專院校首創結合「主動、被動式防災的建築物公共安全與消防」學系，與業界攜手同步實作課程與教材、實務業師經驗與產業同步實作場域，強化學生實務能力與跨領域訓練，為學生找到未來，也為企業找到人才，並因應產業趨勢，辦理服勤人員教育訓練，協助在職人士提升所需職能，善盡社會責任。

簡萬瑤表示，近年工商產業產生許多公安問題，各界希望消防法規更加周延。消防設備人員延宕延到20多年去年終於通過，讓相關人員能正式投入相關領域。該中心有更多的新科技產品提升預警通報，消防法新規定高樓場地下室的安全規範更嚴格、一定要配置相關的人員，這些人員需要認證機構來訓練認證教育、第一時間發現異常能夠通報甚至操作第一線裝備，讓火災擴大前就能夠消滅。

台南市消防局長李明峯表示，看過相關設備相當不錯，希望台南市消防局相關人員可以能夠利用這樣的新式設備訓練，消防局同仁也研發了許多新的器材，他是要增加477名消防員，希望校方多鼓勵這邊的學生參加消防特考。

嘉南藥理大學消防科技防災中心揭牌，打造國內首家專業人員訓練機構。記者周宗禎／攝影
嘉南藥理大學消防科技防災中心揭牌，打造國內首家專業人員訓練機構。記者周宗禎／攝影
嘉南藥理大學消防科技防災中心揭牌，打造國內首家專業人員訓練機構。記者周宗禎／攝影
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內政部 消防員

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