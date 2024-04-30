影／台南里長發明便宜天溝棒 實測防治病媒蚊效果奇佳

台南市仁德區成功里長鄭晴而去年登革熱大流行時發現，很多屋簷排水溝積水滋生病媒蚊又難處理，自己發想製作「天溝棒」投放殺蟲劑效果奇佳，市政府效法推廣成為防治登革熱必要配備。進來高溫經常下雨、登革熱流行期又將近，鄭里長改良製作新一代天溝棒，今天舉辦DIY製作與操作教學。

「整個製作成本每支只要150元，材料都是常見、一般大賣場五金行都有，而且人人都可以DIY」。鄭晴而說，很多屋簷或高處積水很難注意防治、也很難處理，有這個天溝棒，可以清理屋簷排水溝、高處狹小空間，有效預防登革熱病媒蚊滋生。

他說，今天的教學是要配合台南市政府五月推動的「天溝月」防治登革熱活動，鼓勵大家注意居住環境四周的常會忽略的天溝，不要成為病媒蚊滋生地點。

鄭晴而教大家自己做的天溝棒、材料非常簡單：直徑10公分漏斗、½ PVC管，PVC接頭一個、½ PV接頭一個，45度接頭一個、紙杯一個海綿一塊，鈴鐺一個，6公分螺絲一個、螺絲帽4個、墊片4個。另電線120公分長、直徑10公分凸透鏡一個。

去年登革熱流行期，台南市成功里是最早爆發疫情的地區。鄭晴而發現高處積水很難處理，很容易成為防治死角。自己有水電專長，設計製作投放塊狀藥劑天溝棒、效果奇佳、市政府到各區推廣，並委託廠商製作。