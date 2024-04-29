快訊

鐵飯碗失靈？公職爆出走潮 現任公務員揭「殘酷內幕」：真的不意外

周杰倫5月攻蛋？大巨蛋辦演唱會 經紀公司一致指出這個問題

奧運羽球金牌國手王齊麟與樂天女孩熱戀中 經紀人證實了

20年不間斷 賴國華百萬張照片紀錄阿里山林鐵

中央社／ 嘉義縣29日電

出生就與阿里山林業鐵路結緣的賴國華，20年來不斷用相機紀錄林鐵的悲歡離合、鐵路沿線聚落故事，已累積近百萬張照片，展現「重要文化景觀」種種面向，期望林鐵能世世永存。

筆名「深海魚」的賴國華是嘉義人，父親及祖父都在阿里山林鐵工作，從小接觸林鐵相關事務，目前任職竹崎鄉公所，公忙之餘就拿著相機紀錄與林鐵相關事物，遇到非假日時林鐵重要活動，一定會請假現身，是愛好林鐵人士公認的「林鐵達人」。

賴國華告訴中央社記者，20年前傳出阿里山林鐵要拆掉，他不忍這條國寶鐵路會突然消失，開始關注林鐵相關歷史、民俗、產業、聚落，用照片向世人傳達各種相關影像，期望林鐵能世世永存，不知不覺就拍了近百萬張的照片。

賴國華今年也受邀參與電視台旅遊節目拍攝，由他導覽介紹阿里山林鐵；賴國華表示，推廣在地觀光義不容辭。許多朋友在臉書（Facebook）留言說，他是竹崎之光，竹崎鄉公所要頒獎表揚。

林業及自然保育署阿里山林業鐵路及文化資產管理處副處長周恆凱指出，賴國華所拍攝林鐵影片、照片是相當重要的林業文化資產，最可貴的是皆無償提供給公家單位使用，去年林鐵及文資處臉書公布的電子月曆照片，就是賴國華拍的。

賴國華指出，去年提供給林鐵及文資處電子月曆照片，最喜歡是9月的阿里山林鐵列車經過竹崎牛稠溪橋與河床上「菅芒花」相輝映的那一張，但河床的「菅芒花」去年下暴雨時被沖走，只剩枯木，美景已成回憶。

另外，嘉義縣家畜疾病防治所今年的桌曆，也有他拍的阿里山林鐵照片，只要大家幫忙推銷林鐵文化，都樂意提供美照。

2019年文化部公告登錄阿里山林業暨鐵道為「重要文化景觀」在竹崎車站頒發證書、去年底阿里山祝山車重建完工啟用、今年初阿里山林鐵通車111週年暨生態主題列車「栩悅號」新北門站亮相，都可見賴國華身影，目前他最期待的事是7月時，阿里山林鐵全線通車。

文化資產 阿里山

延伸閱讀

台中山海環線預算怎分？盧秀燕曝中央有困難：願意分攤

360度生態景觀遼望！ 開箱阿里山林鐵「栩悅號」 6大亮點五感體驗，邊賞景邊享用夢幻下午茶

地震頻傳又逢雨勢 阿里山公路出現落石

台中山海環線分拆3路段送審 中市府爭取中央更多補助興建

相關新聞

台南古蹟三崁店神社修復年底完成 社標石柱恐仿作復原

台南永康三崁店神社遺跡在2009年登錄公告為台南市定古蹟後，於去年7月啟動修復工程，神社遺跡修復工程雖預計今年底可完成，...

公有地缺錢開發閒置變髒亂點 雲林縣盤點打造8處金雞母停車場

雲林縣有許多公有地因無預算開發閒置，成為髒亂點，每年需另編列預算整理環境，為改善市容，縣府去年盤點出斗六、虎尾、北港、土...

不打小孩！黃偉哲率台南親師生宣誓守護兒童人權

4月30日是「國際不打小孩日」，為喚起對兒童權利的重視，南市教育局今在永福國小舉辦「兒童權利公約-親子共融」宣導活動，市...

新聞分析／政府應制定完整配套 厲行廢棄物源頭分類

台南多數工業區未設焚化爐，廢棄物都透過處理生活垃圾的焚化爐處理，其實絕大多數事業廢棄物若在源頭分類，約8成可再利用，但業...

5月再增2處 嘉市定點收垃圾將達23個

嘉義市政府力推定點收垃圾，昨天公布5月起再新增民權路和五福街口、泰瑞一街和泰瑞四街口兩處，全市將達23個定點，環保局預估...

北港媽祖出巡 今起3天機動交管

國家重要民俗「北港朝天宮迎媽祖」前天登場，今年信眾太過熱情，沿街準備許多轎炮，又逢假日人潮車潮特別多，北港市區交通大打結...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。