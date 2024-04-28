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非法清運跨境流竄 台南、嘉縣科技執法

聯合報／ 記者吳淑玲黃于凡／連線報導
台南市環保局運用科技執法攔下7輛載運不明廢土車輛，全部重罰。圖／環保局提供
台南市環保局運用科技執法攔下7輛載運不明廢土車輛，全部重罰。圖／環保局提供

台南、嘉縣為打擊載運廢棄物車輛跨縣市清運棄置不法行為，在高風險熱區執行科技執法攔車，南市環保警察日前在台61線交流道口攔查7輛載運不明廢土，經查為來自嘉縣八掌溪河川疏浚工程，司機未提供處理地點證明文件，不願說明廢土去處，全數依法告發，最高可處30萬元以下罰鍰；嘉縣3月也查獲10輛違規車輛，各裁罰6萬元，車輛全數查扣調查。

南市環保局指出，過去常在台61線附近發現跨縣市非法清運及傾倒廢棄物，由於該區域有大量魚塭、農地等未開發土地，且具備作為替代道路條件，考量交流道靠近主要道路車流量較高，推動科技執法攔車專案，針對各路口使用縮時攝影鎖定高風險熱區，減少巡查人力負擔，再安排在特定區域不定時、不定期攔查，強化監控非法行為。

南市環保局長許仁澤強調，科技執法攔車專案與警方聯合攔查，分別導入縮時攝影、影像分析、跨區域聯防、AI電子圍籬科技等科技執法策略及建置，與民間巡守隊合作，建立非法清運資訊網，提升打擊犯罪效能；為遏止不法傾倒，將用嚴厲手段，攜手中央成立廢棄物非法棄置小組，擴大取締環保犯罪，杜絕非法清運。

嘉縣環保局長張輝川也說，與環管署配合架設遠端AI監控系統，並與警方加強攔查非法載運廢棄物及營建剩餘土石方車輛，跨縣市非法運土現象頻傳，以載運土方行情，司機普遍認為6萬元罰款值得冒險，今年將祭出更嚴格手段，跨縣市稽查來源，工程土方未依申報辦理，工地將勒令停工。

廢棄物 替代道路 環保局長 監控 科技執法 罰款 電子圍籬

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