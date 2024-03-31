雲林蒜頭產季 農會辦採收體驗

雲林縣蒜頭進入產季，近日傳出產地濕蒜價格部分低於每台斤30元，立委丁學忠質疑是進口蒜頭影響，縣府農業處長魏勝德指國內今年進口蒜頭比去年同期少，部分蒜價不好可能是受氣候與管理影響品質，目前產地價格逐漸趨穩，每台斤濕蒜約26至32元，西螺鎮農會昨辦蒜頭採收小旅行促銷，就吸引許多北部民眾捧場。

雲林蒜頭在清明節開始採收，沿海鄉鎮日前產地收購價每台斤僅20幾元，低於往年，王姓蒜農表示，正常1分地可採收2800台斤，今年氣候不穩定，1分地產量僅2200台斤，收購價每台斤30元，略高於沿海鄉鎮，但今年品質最好的蒜頭每台斤僅35元，確實不如往年，憂心是進口蒜頭影響，丁學忠也提出質疑。

魏勝德說，據農糧署統計，今年至今大蒜進口總量6046噸，較去年同期8620噸少，進口量並未增加，但全台蒜頭預估種植面積較常年增加6%，總產量較去年增產3%，整體產量須下周辦理坪割確定。

魏說，今年蒜頭產地開盤價雖不佳，但近日已回穩，推測可能是早收蒜頭受氣候不穩定及管理品質影響，目前價格逐漸上揚，產地收購價格每台斤約26至32元，農民切勿急於拋售。

西螺鎮農會為促銷蒜頭，昨辦產地食農教育，帶民眾到蒜田體驗採收，吸引不少北部地區親子報名，總幹事廖錦富說，書上說蒜頭種在田裡，小朋友可能記不住，實際到田底採收，保證一輩子難忘。