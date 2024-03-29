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業者設大型養雞場 台南將軍民眾成立自救會喊「滾出去」

聯合報／ 記者莊曜聰／台南即時報導
有業者要在台南將軍玉山里蓋大型養雞場，回填土方還疑似是廢棄物，居民群起抗爭，要養雞場滾出去。記者莊曜聰／攝影
有業者要在台南將軍玉山里蓋大型養雞場，回填土方還疑似是廢棄物，居民群起抗爭，要養雞場滾出去。記者莊曜聰／攝影

高雄一名吳姓業者計畫在台南將軍區玉山里設立大型養雞場，準備飼養10萬隻肉雞，近期填平魚塭、興建基礎設施，居民擔憂惡臭、環境汙染影響健康，又發現回填土方疑似廢棄物，群情激憤，先舉行里民大會確定反對立場，再組成自救會，今天發起抗議，希望業者知難而退，多位議員到場關切，業者喊冤表示一切合法，但願意配合停工調查，南市農業局近期將安排會勘，確認是否有違法事實。

自救會會長吳進文表示，養雞場預定地距離聚落不到200公尺，一旁6年前就興建一座密閉水濂式養雞場，雖然號稱安全衛生，但居民仍飽受惡臭之苦，現在又要再多一座，「生雞蛋無、放雞屎有」，令人無法忍受，業者從未與里民溝通，卻向相關單位謊稱有取得民眾同意，又被發現回填物像是廢棄物，忍無可忍，於是成立自救會抗爭，訴求養雞場停止開發。

當地居民質疑，業者所謂「溝通」僅是找固定人士「喬事」，並不能代表眾人意見，絕大多數居民根本不知情，不然絕對反對到底，而且還偷埋廢土，實在太過分；市議員蔡秋蘭、蔡蘇秋金、方一峰、謝舒凡及立委陳亭妃助理陳世輝等人都到場關切，表達聲援民眾立場，要求相關單位盡速辦理會勘，確認是否有違法行為，並做進一步裁處，

吳姓業者則出面喊冤，表示養雞場投資1.6億元，採歐盟標準興建，與一般雞舍相比更衛生、低汙染，而回填物是許可的「B5類」，相關申請程序一切合法，但願意停工配合調查，也會跟居民持續溝通，但在場民眾表示不接受回饋金等條件，並高喊「雞場滾出去」。

台南市議會2021年10月通過「新設置畜牧設施管理自治條例」，距離聚落至少要400公尺，該處養雞場未達此距離，農業局指出，養雞場在同年9月取得容許執照，並提出後續相關申請，但疑似土地回填廢棄物情事，將盡速邀集地政、環保、工務、當地公所及警察會勘，若有違規將依法裁處，除罰款外，也有可能撤銷容許執照。

吳姓業者出面喊冤，聲稱投資1.6億元的養雞場一切合法，但願意停工接受調查，也會與居民持續溝通。記者莊曜聰／攝影
吳姓業者出面喊冤，聲稱投資1.6億元的養雞場一切合法，但願意停工接受調查，也會與居民持續溝通。記者莊曜聰／攝影
業者在台南將軍玉山里蓋大型養雞場，回填土方還疑似是廢棄物，農業局近期將安排相關單位會勘。記者莊曜聰／攝影
業者在台南將軍玉山里蓋大型養雞場，回填土方還疑似是廢棄物，農業局近期將安排相關單位會勘。記者莊曜聰／攝影
有業者要在台南將軍玉山里蓋大型養雞場，回填土方還疑似是廢棄物，居民組成自救會抗爭，多位市議員到場聲援。記者莊曜聰／攝影
有業者要在台南將軍玉山里蓋大型養雞場，回填土方還疑似是廢棄物，居民組成自救會抗爭，多位市議員到場聲援。記者莊曜聰／攝影

台南 自救會

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