業者設大型養雞場 台南將軍民眾成立自救會喊「滾出去」

高雄一名吳姓業者計畫在台南將軍區玉山里設立大型養雞場，準備飼養10萬隻肉雞，近期填平魚塭、興建基礎設施，居民擔憂惡臭、環境汙染影響健康，又發現回填土方疑似廢棄物，群情激憤，先舉行里民大會確定反對立場，再組成自救會，今天發起抗議，希望業者知難而退，多位議員到場關切，業者喊冤表示一切合法，但願意配合停工調查，南市農業局近期將安排會勘，確認是否有違法事實。

自救會會長吳進文表示，養雞場預定地距離聚落不到200公尺，一旁6年前就興建一座密閉水濂式養雞場，雖然號稱安全衛生，但居民仍飽受惡臭之苦，現在又要再多一座，「生雞蛋無、放雞屎有」，令人無法忍受，業者從未與里民溝通，卻向相關單位謊稱有取得民眾同意，又被發現回填物像是廢棄物，忍無可忍，於是成立自救會抗爭，訴求養雞場停止開發。

當地居民質疑，業者所謂「溝通」僅是找固定人士「喬事」，並不能代表眾人意見，絕大多數居民根本不知情，不然絕對反對到底，而且還偷埋廢土，實在太過分；市議員蔡秋蘭、蔡蘇秋金、方一峰、謝舒凡及立委陳亭妃助理陳世輝等人都到場關切，表達聲援民眾立場，要求相關單位盡速辦理會勘，確認是否有違法行為，並做進一步裁處，

吳姓業者則出面喊冤，表示養雞場投資1.6億元，採歐盟標準興建，與一般雞舍相比更衛生、低汙染，而回填物是許可的「B5類」，相關申請程序一切合法，但願意停工配合調查，也會跟居民持續溝通，但在場民眾表示不接受回饋金等條件，並高喊「雞場滾出去」。