南科帶動地價漲 善化公所想重建得花1.7億購地喊吃不消

南科帶動周邊行政區發展，善化區目前設籍人口已經突破5.2萬人，加上流動人口應有7、8萬人之譜，房價、地價也飛漲，善化區公所雖位於中心蛋黃區，但廳舍老舊空間狹小，甚至不如鄰近的麻豆、佳里，地方希望能整合各單位興建綜合大樓，而公所旁雖有約300坪機關用地，但土地協議價購金額高達1.7億元，市府評估成本效益不符，仍須研議。

南科園區廠商進駐帶來人潮，善化區近年人口成長率超過7％，從原先的4萬左右到現在已逾5萬人，發展趨勢明顯，善化區公所位於中山路、建國路口，有47年歷史，地理位置佳但建物規模小、空間有限，10年前還曾做過耐震補強，加上周邊停車問題，現已不敷使用，地方希望能夠改建為綜合行政大樓，並規畫立體停車場供民眾使用。

公所旁約300坪的私人用地被劃為機關用地，現做為停車場及綠美化空間，區公所多年來與地主溝通，希望能取得土地，但地主們對於市地重劃抵費地方式沒有共識，無法趕上善化都市計畫第四次通盤檢討期限，近日又向民代陳情，希望市府能以公告地價再加4成價購，費用就要1.7億元，加上新建物成本，負擔沈重，區公所表示目前尚無急迫性需求，還得再通盤考量。

當地房仲表示，善化中心街區已少有土地釋出，近期成交每坪來到42萬高價，均價也接近40萬，土地成本高，若要新建區公所，或許可選擇FG南科特定區公有地，還能帶動周邊快速發展。