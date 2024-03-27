南科帶動地價漲 善化公所想重建得花1.7億購地喊吃不消
南科帶動周邊行政區發展，善化區目前設籍人口已經突破5.2萬人，加上流動人口應有7、8萬人之譜，房價、地價也飛漲，善化區公所雖位於中心蛋黃區，但廳舍老舊空間狹小，甚至不如鄰近的麻豆、佳里，地方希望能整合各單位興建綜合大樓，而公所旁雖有約300坪機關用地，但土地協議價購金額高達1.7億元，市府評估成本效益不符，仍須研議。
南科園區廠商進駐帶來人潮，善化區近年人口成長率超過7％，從原先的4萬左右到現在已逾5萬人，發展趨勢明顯，善化區公所位於中山路、建國路口，有47年歷史，地理位置佳但建物規模小、空間有限，10年前還曾做過耐震補強，加上周邊停車問題，現已不敷使用，地方希望能夠改建為綜合行政大樓，並規畫立體停車場供民眾使用。
公所旁約300坪的私人用地被劃為機關用地，現做為停車場及綠美化空間，區公所多年來與地主溝通，希望能取得土地，但地主們對於市地重劃抵費地方式沒有共識，無法趕上善化都市計畫第四次通盤檢討期限，近日又向民代陳情，希望市府能以公告地價再加4成價購，費用就要1.7億元，加上新建物成本，負擔沈重，區公所表示目前尚無急迫性需求，還得再通盤考量。
當地房仲表示，善化中心街區已少有土地釋出，近期成交每坪來到42萬高價，均價也接近40萬，土地成本高，若要新建區公所，或許可選擇FG南科特定區公有地，還能帶動周邊快速發展。
台南市議會副議長林志展說，依現在南科發展來看，善化區有興建綜合行政大樓的必要性，民眾不用因局處業務不同東奔西跑，洽公或購物都能方便停車，公所也有收入，應是利大於弊，但地價漲太兇，購地成本就是不小支出，希望中央、市府能聽到地方聲音，研擬對策、爭取經費進行，以符合民眾期待。
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