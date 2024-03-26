紫斑蝶每分鐘逾1000隻飛越林內 國3緊急封閉讓路
大量紫斑蝶今天飛越國道3號林內段，上午9時許出現每分鐘逾290隻、到10時逾1000隻，創今年新高，國3北上251至253公里外側車道緊急封閉讓路，預計封閉到下午1時。
紫斑蝶是全球唯二的越冬型蝴蝶，每年清明節前，從高雄市茂林北返，途經國道3號雲林縣林內鄉觸口段。
台灣紫斑蝶生態保育協會昨天上午9時許觀測每分鐘有200多隻紫斑蝶經過雲林縣林內觸口段，研判先遣部隊抵達，預估到清明節連假前將有另一高峰。
台灣紫斑蝶生態保育協會理事長陳瑞祥今天表示，高公局為保護飛越國道的紫斑蝶安全，每年此時會在國3林內段架設1100公尺、高4公尺防護網，另每分鐘蝶量達250隻時，就會封閉外側車道，到蝶量減少才解除。
陳瑞祥說，今天天氣轉晴，紫斑蝶現蹤跡，高公局一早在現場待命，觀測人員上午9時觀察290隻紫斑蝶飛越國道3號林內段，已達封閉國道標準，在10時出現每分鐘1080隻，創今年新高。
台灣紫斑蝶生態保育協會指出，紫斑蝶數量突然暴增，國道3號251公里至253公里段從早上9時緊急封閉外側車道，預計封閉到下午1時。
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