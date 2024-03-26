影／每分鐘660隻！國3林內段外側車道緊急封閉 護「牠」通過

台灣紫斑蝶每年清明前由南部北返遷徙，途經國道3號雲林林內觸口段，今天上午大量紫斑蝶通過國道，每分鐘一度高達660隻，高公局上午9時緊急封閉國道三號252K至251K外側車道，護蝶過境。

台灣紫斑蝶與墨西哥帝王斑蝶齊名，是世界兩大越冬型蝴蝶，每年清明前由南部北返遷徙，途經國道3號雲林林內觸口段，高公局為此封路讓蝶，成為生態佳話，今年紫斑蝶先遣部隊在今昨上午過境雲林，今天氣候溫暖，一早就出現大量紫斑蝶遷徙。

台灣紫斑蝶生態保育協會理事長陳瑞祥指出，高速公路局工作人員一早在現場待命，準備在每分鐘達到250隻時封閉外側車道，上午9時已達封閉國道標準，這是今年首次護蝶封道，最多時每分鐘有660隻紫斑蝶通過國道，志工及工作人員持續在現場監測。