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畜牧廢水入侵曾文溪 鹽水溪、急水溪嚴重汙染也加劇

聯合報／ 記者鄭惠仁／台南即時報導
台南市鹽水溪近幾年嚴重汙染河段長度不減反增，環團擔心水環境惡化，應有更積極的改善作為。記者鄭惠仁／攝影
台南市鹽水溪近幾年嚴重汙染河段長度不減反增，環團擔心水環境惡化，應有更積極的改善作為。記者鄭惠仁／攝影

台南市二仁溪、鹽水溪近年來重度汙染河段不減反增，經努力，二仁溪已有改善，2022年較前一年減少近3%，但鹽水溪重度汙染仍增加，令人擔心水環境惡化。南市環保局表示，兩河川2023年重度汙染河段長度已略有減少，不過，曾文溪台1線處有畜牧廢水汙染情形，是警訊將加強稽查與輔導。

依環境部資料顯示，二仁溪、鹽水溪從2019到2021年的重度汙染河段不減反增，其中鹽水溪的重度汙染河段原只有5.1%，2021年已上升到13.8%，2022年再增到14.4%；而二仁溪在2019年嚴重汙染河段不到20%，2020年超過20%，2021年上升到33.7%，2022年降到30.9%。

南市環保局表示，根據資料，2023年二仁溪與鹽水溪的嚴重汙染河段長度都略有減少，而二仁溪的水質有改善與主要支流三爺溪設置虎尾寮水資源處理中心，截取大灣排水處理後再放流有關，其中曾是三爺溪嚴重汙染河段的網寮橋、五空橋河段都已轉為輕度或中度汙染。鹽水溪嚴重汙染河段長度增加，除了畜牧廢水外，主要是流動人口大增，生活廢水增加。

另，急水溪因沿線畜牧場多，2019年嚴重汙染河段為14.7%，2020年上升到15.72，2021年降到10.1%，但2022年上升到13.6%，且中度汙染由27.7%上升到54.76%卻是警訊。沒有嚴重汙染河段的曾文溪2021年中度汙染是23.1 %，但2023年上升到38.68%，環保局去年也發現台1線處河段有畜牧廢水汙染。

環保局表示，為了改善急水溪汙染，跨局處合作，做了許多努力，包含結合柳營地區畜牧場設置全台量能最大的「畜牧糞尿資源化中心」每日處理約327噸糞尿廢水，第1期工程已進入試運轉階段，接著再辦理2期工程，處理全區53家畜牧場糞尿，急水溪水質會改善。 而曾文溪的畜牧廢水也會輔導畜牧場資源化，讓更多糞尿成為肥料，用於澆灌。

市議員蔡育輝表示，部分河川因設置水資源處理中心，將汙水截流後處理再放流，有效改善水質，應再規畫設置，並有效利用水資源，也應早日訂定畜牧場自治條例，如成立畜牧專區有效規範與防止河川汙染。

台南市鹽水溪近幾年嚴重汙染河段長度不減反增，環團擔心水環境惡化，應有更積極的改善作為。記者鄭惠仁／攝影
台南市鹽水溪近幾年嚴重汙染河段長度不減反增，環團擔心水環境惡化，應有更積極的改善作為。記者鄭惠仁／攝影

台南 水質 牧場 重汙染

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