台南土城高中以台江課程串聯學生學科能力 繁星錄取率93%

台南市土城高中以台江課程培育學生各科能力、連結在地情感，各方面表現傑出，今年在特殊選才、繁星推薦與獨立招生締造佳績，繁星錄取率93%，其中超過6成為國立及醫學相關科系。另，高二陳盈潔，蔡意婕以在地議題「陣有藝思─蚵寮仔宋江白鶴陣」，榮獲賴和全國高中人文獎第3獎的殊榮。

以特殊選材錄取國立中正大學紫荊不分系學士學位學程的陳家瑩是道地的土城囝仔，最喜歡的就是校本台江課程、社會科探究與實作課程，她形容台江地區信手捻來都是有意義的學習場域。陳家瑩高二時，歷史科探究與實作主題為「越南南部信仰和台灣信仰的異同」，她口訪自己外籍媽媽，了解越南媽媽對台灣信仰的想法，並將探究成果以策展方式產出，作品在社大台江分校的協助下，於台江文化中心和台灣歷史博物館展出。「這些經歷對特殊選材很加分」， 陳家瑩很感謝台江分校對在地學校的扶持。

就讀自然組的王子綺，經由繁星推薦錄取中國醫藥大學藥學系，也是台江在地的土城囝仔的她，曾就讀土城高中國中部、後來繼續留在土城就讀高中部，她說， 進了高中發現， 學生人數少，有更多機會透過繁星推薦考上理想的學校，經過兩年努力，順利透過繁星管道考上藥學系，期待未來成為專業的藥劑師

體育班的陳思妤熱愛射箭，2023年在全國運動會複合弓女子組個人對抗賽破大會紀錄，並獲得複合弓女子組團體銅牌。今年透過單獨招生，錄取國立體育大學陸上運動技術學系，未來希望能夠成為頂尖的射箭選手，為國爭光。