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讓雲林學童吃到有機米 「阿古力」擦亮食農品牌

聯合報／ 記者蔡維斌／雲林即時報導
雲林阿古力打響有機牌品牌，讓五十多所小學可享用健康有機食材。記者蔡維斌／攝影
雲林阿古力打響有機牌品牌，讓五十多所小學可享用健康有機食材。記者蔡維斌／攝影

由豐泰文教基金會創立的阿古力企業社，推廣食安、有機農產，契作扶植農民落實田間管理，並推動提高企業、學校團膳有機食材的比率，去年有機米銷售達50.2公噸、有機蔬果65公噸，雲林縣長張麗善今天率縣府主管了解有機米糧食農教育推廣情況，一級主管也體驗手作米漢堡。

縣長張麗善今率縣府主管到豐泰文教基金會綠園區，體驗創新學習有機米糧食農，並感謝基金會董事長林金陽帶領對食農教育的用心，並打出有機品牌，友善食農。

林金陽指出，基金會於2016年獨資成立阿古力社會企業，以推廣永續農業、促進食安、提升有機農業產值為目標。透過有機契作扶植雲林在地農民，落實田間管理，作物採收前均逐批檢測，採收時更由企業社人員全程監督，確保食安，為消費者把關。

張麗善指出，阿古力除提供場域闢設開心有機農場辦理食農營隊，帶領師生體驗食農教育；去年起與縣府合作提供5所學校每周一午餐有機米，今年增至51所學校，未來更希望能拓展到全縣國中小。

雲林阿古力打響有機牌品牌，讓五十多所小學可享用健康有機食材，縣長張麗善帶隊今前往體驗食農，聽取基金會董事長林金陽說明有機農產推廣情況。記者蔡維斌／攝影
雲林阿古力打響有機牌品牌，讓五十多所小學可享用健康有機食材，縣長張麗善帶隊今前往體驗食農，聽取基金會董事長林金陽說明有機農產推廣情況。記者蔡維斌／攝影
雲林阿古力打響有機牌品牌，讓五十多所小學可享用健康有機食材，縣府今前往體驗食農並了解有機農產推廣情況。記者蔡維斌／攝影
雲林阿古力打響有機牌品牌，讓五十多所小學可享用健康有機食材，縣府今前往體驗食農並了解有機農產推廣情況。記者蔡維斌／攝影
雲林阿古力打響有機牌品牌，讓五十多所小學可享用健康有機食材。記者蔡維斌／攝影
雲林阿古力打響有機牌品牌，讓五十多所小學可享用健康有機食材。記者蔡維斌／攝影

張麗善 食安 食農教育

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