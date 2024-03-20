讓雲林學童吃到有機米 「阿古力」擦亮食農品牌

由豐泰文教基金會創立的阿古力企業社，推廣食安、有機農產，契作扶植農民落實田間管理，並推動提高企業、學校團膳有機食材的比率，去年有機米銷售達50.2公噸、有機蔬果65公噸，雲林縣長張麗善今天率縣府主管了解有機米糧食農教育推廣情況，一級主管也體驗手作米漢堡。

縣長張麗善今率縣府主管到豐泰文教基金會綠園區，體驗創新學習有機米糧食農，並感謝基金會董事長林金陽帶領對食農教育的用心，並打出有機品牌，友善食農。

林金陽指出，基金會於2016年獨資成立阿古力社會企業，以推廣永續農業、促進食安、提升有機農業產值為目標。透過有機契作扶植雲林在地農民，落實田間管理，作物採收前均逐批檢測，採收時更由企業社人員全程監督，確保食安，為消費者把關。