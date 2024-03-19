連議員也掛不到號…雲林學童想看牙科、眼科得等好幾個月

雲林縣牙科、眼科醫療院所少且分布不均，學童遇有視力、齲齒問題，往往要等待數月才能就醫，治療率低，雲林縣議員蔡岳儒接獲家長陳情，加上親身經歷，在議會提案要縣府啟動學童護眼、護齒專案，雲林縣長張麗善承諾照顧所有學童，將研議透過兒童綠色通道或學校駐診方式提高治療率。

雲林縣議員蔡岳儒日前接獲民眾陳情，指大人預約牙醫門診要等至少1個月，兒童預約甚至要等2至3個月，不只兒童看牙難，就連眼科回診也遇到重重困難，蔡岳儒的兒子5歲被衛生所檢查出先天性散光，必須到醫院檢查、治療，但他卻掛不到號，等待好長一段時間才順利讓孩子就醫。

蔡岳儒表示，雲林縣去年國小一年級學童未治療齲齒率高達48.97% ，20鄉鎮中，口湖鄉與二崙鄉沒有牙科診所，台西、元長、四湖、水林僅有1家牙科診所，都會地區雖有較多牙科診所，但少有兒童牙科門診。

至於兒童視力，112學年雲林縣國小視力不良率達44.46%，20鄉鎮僅有7鄉鎮有眼科診所，牙科、眼科資源分配不足且不均，而且都會型鄉鎮因為人口多，就醫等待時間更長，治療率竟比偏鄉低，以都會型鄉鎮虎尾鎮為例，111學年度視力不良就醫率只有79.76%，為全縣最低。

蔡岳儒表示，兒童視力及口腔保健刻不容緩，他18日在議會提案希望縣府啟動護眼專案、護齒專案，彌補醫療資源不足，獲議員張維崢、江文登、林文彬、張庭綺、顏嘉葦、洪如萍、鄭玲惠、蔡孟真、蔡永富等9人連署支持，並在議會通過，縣長張麗善承諾會將意見帶回討論，盡力讓兒童都能得到照顧。

衛生局長曾春美說，除加強兒童與家長健康識能，也會與教育處及醫療院所、醫師公會討論，研議建立綠色通道，提供固定特約時段方便學童就醫，或是由醫師到學校協助治療，會盡快提出相關對策。

口湖鄉長年來沒有牙科和眼科診所，鄉內老人和小孩又多，平時檢查牙齒或眼睛都得遠赴20多公里外的北港檢查，相當麻煩，當地家長表示，鄉內沒牙科，遇緊急牙痛也只能請齒模師先應急檢查，再赴北港的醫院治療。代表會主席王溪邊表示，過去衛生所曾設牙醫門診，後來沒醫師只留下設備，將提案請縣府協助請牙醫師定期駐診，眼科則採巡迴檢查方式，以維護孩童健康。