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影／虎尾鎮長參選人林明正 徒步全鎮拜票提3好1公道政見

聯合報／ 記者蔡維斌／雲林即時報導
民進黨虎尾鎮長參選人林明正今天在埒內拱雲宮發表政見後，出發展開徒步全鎮29里走透透拜票。記者蔡維斌／攝影
民進黨虎尾鎮長參選人林明正今天在埒內拱雲宮發表政見後，出發展開徒步全鎮29里走透透拜票。記者蔡維斌／攝影

民進黨虎尾鎮長參選人林明正今天從本命區埒內里供奉趙子龍的拱雲宮出發，發表3好1公道政見後，由鄉親陪同將以徒步方式，走遍虎尾29個里挨家挨戶拜票，至於是否有綠營大咖來為他造勢，他表示，將由黨部安排，但他仍將依照自己的安排走完所有行程。

林明正今天由多名支持者陪同到拱雲宮參拜誓師，並發表3好1公道政見，他說，第1好，未來生育補助除了政府0到6歲國家養之外，每個月再加碼補助第1胎1000元，第2胎2000元，第3胎3000元；第2好，為讓青年安居，只要落籍虎尾滿兩年，將提供一次性10萬元購屋補助，幫助年輕人實現安心成家的夢想；第3好，加碼協助虎尾鎮青年創業，提供更多補助和獎勵計畫，讓年輕人在家鄉就業，實現夢想。

林明正說，1公道則是目前虎尾長青食堂與長照據點未能普及，尤其郊區1個里內有分幾個聚落，有些地方尚無法享受食堂的便利，一樣住虎尾未能資源共享，因此未來將增設長照據點至20個，也廣設食堂，便利長輩就近用餐受照顧，打造溫馨幸福家園。

林明正強調，他從出生、小學到讀大學，甚至成家就業都不曾離開過虎尾，最了解基層需求，為表達參選及未來施政決心，決定今天起將從家鄉埒內里拱雲宮出發，徒步走遍虎尾29個里挨家挨戶拜票，尋求鄉親的支持。

親藍的參選人林嘉弘和黃美瑤則馬不停蹄勤跑基層，兩人分別參加虎尾養生健康操協會會員大會尋求支持，虎尾鎮代主席林嘉弘也為雲林社區PK賽中榮獲銅牌的穎川社區發展協會貼紅榜祝賀，勉勵共創美好家園，參選人吳炳輝則走訪優美社區景點並透過臉書表達心情故事，傳達不同的訴求。

虎尾鎮長參選人吳炳輝走訪優美社區景點並透過臉書表達心情故事，傳達不同的訴求。記者蔡維斌／翻攝
虎尾鎮長參選人吳炳輝走訪優美社區景點並透過臉書表達心情故事，傳達不同的訴求。記者蔡維斌／翻攝
民進黨虎尾鎮長參選人林明正今天在埒內拱雲宮發表政見後，出發展開徒步全鎮29里走透透拜票。記者蔡維斌／攝影
民進黨虎尾鎮長參選人林明正今天在埒內拱雲宮發表政見後，出發展開徒步全鎮29里走透透拜票。記者蔡維斌／攝影
虎尾鎮長參選人黃美瑤勤跑基層，參加虎尾養生健康操協會會員大會尋求支持。記者蔡維斌／翻攝
虎尾鎮長參選人黃美瑤勤跑基層，參加虎尾養生健康操協會會員大會尋求支持。記者蔡維斌／翻攝
民進黨虎尾鎮長參選人林明正今天在埒內拱雲宮發表政見後，出發展開徒步全鎮29里走透透拜票。記者蔡維斌／攝影
民進黨虎尾鎮長參選人林明正今天在埒內拱雲宮發表政見後，出發展開徒步全鎮29里走透透拜票。記者蔡維斌／攝影
民進黨虎尾鎮長參選人林明正今天在埒內拱雲宮發表政見後，出發展開徒步全鎮29里走透透拜票。記者蔡維斌／攝影
民進黨虎尾鎮長參選人林明正今天在埒內拱雲宮發表政見後，出發展開徒步全鎮29里走透透拜票。記者蔡維斌／攝影
虎尾鎮長參選人林嘉弘為社區PK賽獲獎的穎川社區發展協會貼紅榜祝賀。記者蔡維斌／翻攝
虎尾鎮長參選人林嘉弘為社區PK賽獲獎的穎川社區發展協會貼紅榜祝賀。記者蔡維斌／翻攝

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