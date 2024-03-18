影／虎尾鎮長參選人林明正 徒步全鎮拜票提3好1公道政見

民進黨虎尾鎮長參選人林明正今天從本命區埒內里供奉趙子龍的拱雲宮出發，發表3好1公道政見後，由鄉親陪同將以徒步方式，走遍虎尾29個里挨家挨戶拜票，至於是否有綠營大咖來為他造勢，他表示，將由黨部安排，但他仍將依照自己的安排走完所有行程。

林明正今天由多名支持者陪同到拱雲宮參拜誓師，並發表3好1公道政見，他說，第1好，未來生育補助除了政府0到6歲國家養之外，每個月再加碼補助第1胎1000元，第2胎2000元，第3胎3000元；第2好，為讓青年安居，只要落籍虎尾滿兩年，將提供一次性10萬元購屋補助，幫助年輕人實現安心成家的夢想；第3好，加碼協助虎尾鎮青年創業，提供更多補助和獎勵計畫，讓年輕人在家鄉就業，實現夢想。

林明正說，1公道則是目前虎尾長青食堂與長照據點未能普及，尤其郊區1個里內有分幾個聚落，有些地方尚無法享受食堂的便利，一樣住虎尾未能資源共享，因此未來將增設長照據點至20個，也廣設食堂，便利長輩就近用餐受照顧，打造溫馨幸福家園。

林明正強調，他從出生、小學到讀大學，甚至成家就業都不曾離開過虎尾，最了解基層需求，為表達參選及未來施政決心，決定今天起將從家鄉埒內里拱雲宮出發，徒步走遍虎尾29個里挨家挨戶拜票，尋求鄉親的支持。