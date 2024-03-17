3月瘋媽祖！北港進香獲登錄國家重要民俗 六房媽過爐日期出爐

雲林縣「北港進香」獲文化部登錄為國家重要民俗，指定財團法人北港朝天宮為保存者，成為縣內第5個、全國第23項重要民俗，縣長張麗善今天到朝天宮貼紅榜恭賀。此外，也屬國家重要民俗的六房媽已擲筊擇定5月18日舉行過爐遶境慶典，將從虎尾鎮過溪股過爐至斗南股。

張麗善今天由文觀處長陳璧君及北港鎮長蕭美文陪同前往朝天宮貼紅榜祝賀，張麗善說，「北港進香」清代延傳至今，反映出台灣民間媽祖信仰的影響力，每年農曆過年起3個月，到北港進香的信眾達數百萬人，百年進香史呈現地方集體記憶與認同，更成為全台媽祖信仰的典範，獲列國家重要民俗可喜可賀。

張麗善表示，北港朝天宮迎媽祖早已獲列雲林第1個國家重要民俗，如今「北港進香」再入榜，連同馬鳴山五年千歲五年大科、口湖牽水狀及六房媽過爐，雲林已有5項宗教活動登錄國家重要民俗，足見雲林文化底蘊豐厚。

朝天宮董事長蔡咏鍀說，朝天宮今年適逢330周年，獲登錄國家重要民俗，可說雙喜臨門；北港進香較特別的是，來進香的不只有媽祖，包括上帝爺公、關聖帝君、土地公、太子爺等也都會來北港進香，可說全台僅有。