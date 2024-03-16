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嘉義縣攜手AIT協會開辦反應員培訓 強化社區急救能量

聯合報／ 記者黃于凡／嘉義即時報導
嘉義縣政府與AIT協會攜手舉辦「援手2.0」社區第一線反應員培訓，縣長翁章梁（前排中）今天參加培訓活動。記者黃于凡／攝影
嘉義縣政府與AIT協會攜手舉辦「援手2.0」社區第一線反應員培訓，縣長翁章梁（前排中）今天參加培訓活動。記者黃于凡／攝影

發生重大災害事故時，外傷造成大量出血若未及時處置，很有可能造成生命危險。嘉義縣政府攜手AIT舉辦「援手2.0」社區第一線反應員培訓，縣長翁章梁今天參加培訓活動，與百名社區成員學習使用止血帶、傷口處理、搬運及緊急醫療評估，盼提升社區急救技能及知識。

災難醫療協會榮譽理事長蕭雅文和理事長翁一銘細心講解，帶領民眾學習急救知識，長庚醫師及嘉義消防員也組成講師教官團，課程涵蓋多項領域，包括止血帶操作、傷口處理、搬運及緊急醫療評估，除了有理論課程，還要完成模擬演練，提高緊急狀況應對能力。

翁章梁說，台灣地理環境相對特殊，除了颱風侵襲外，還有機會發生強烈地震，伴隨短時間大量傷病患出現，醫療院所在短時間內無法負荷大量的傷病患，這時第一線人員的緊急處置就顯得十分重要，社區安全和福祉是首要任務，盼透過培訓提升社區應變能力。

翁章梁也說，因地緣因素，若殺傷性武器傷害到民眾，造成民眾受傷，這時也必須仰賴身旁的人救援，因此需要讓更多民眾提升防護能力、緊急應變能力，能夠在緊急情況時迅速、有效地做出反應，期望培訓活動能擴大舉辦，讓更多人具備急救技能。

嘉義縣消防局長蔡建安說，這場培訓不僅是學習，更是一次社區共同凝聚，藉由高擬真情境演練讓參訓民眾能有效地做出反應，教導民眾正確止血及急救處置觀念可有效防範在突發的意外事件中造成的人命損失，遇有民眾求救若能發揮人溺己溺精神，伸出援手給予幫助，定能打造更安全的生活環境。

美國在台協會高雄分處長張子霖說，嘉義經常遭受極端氣候侵襲，包含颱風、豪雨、及土石流，每次事件由縣府、消防單位、醫療單及民間單位合作，迅速應變與重建，展現卓越組織協調能力，守護生命財產安全，盼透過這場培訓活動，也提升民間面對災害的韌性。

嘉義縣政府與AIT協會攜手舉辦「援手2.0」社區第一線反應員培訓，縣長翁章梁（右四）今天參加培訓活動。記者黃于凡／攝影
嘉義縣政府與AIT協會攜手舉辦「援手2.0」社區第一線反應員培訓，縣長翁章梁（右四）今天參加培訓活動。記者黃于凡／攝影
嘉義縣政府與AIT協會攜手舉辦「援手2.0」社區第一線反應員培訓，災難醫療協會榮譽理事長蕭雅文講解傷口處理、搬運及緊急醫療等知識。記者黃于凡／攝影
嘉義縣政府與AIT協會攜手舉辦「援手2.0」社區第一線反應員培訓，災難醫療協會榮譽理事長蕭雅文講解傷口處理、搬運及緊急醫療等知識。記者黃于凡／攝影

嘉義 翁章梁

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