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古蹟翻譯又出包 議員憂貽笑國際

聯合報／ 記者吳淑玲萬于甄李文德／台南報導
台南市定古蹟嘉南大圳曾文溪渡槽橋，被發現英文銜牌「THE ZEHGWUN RIVER FLUME 1929」中的ZEHGWUN拼錯，應是ZENGWUN（曾文）。圖／胡姓讀者提供
台南市定古蹟嘉南大圳曾文溪渡槽橋，被發現英文銜牌「THE ZEHGWUN RIVER FLUME 1929」中的ZEHGWUN拼錯，應是ZENGWUN（曾文）。圖／胡姓讀者提供

市定古蹟嘉南大圳曾文溪渡槽橋2022年修復完成後，又結合山海圳國家綠道入口意向，吸引遊客，但眼尖民眾發現橋的英文銜牌拼錯；先前歷史建築新化武德殿英文翻譯也被指有錯、國定古蹟億載金城英譯未統一，有議員說，台南要拚國際觀光，翻譯不慎恐被當笑話。市府表示，會更周延審核翻譯過程，盡量取得大眾共識。

文化局表示，目前古蹟、歷史建築所有人、使用管理人會基於介紹與導覽需要，自行製作牌銜或說明牌，而文化局的導覽文字翻譯，則委由外語母語者或專業翻譯者撰譯，以求周延。

曾文溪渡槽橋位在台1省道曾文溪橋旁，已95年歷史，2014年曾文溪新渡槽橋啟用，舊橋指定為市定古蹟並修復，成觀光遊憩新景點；胡姓市民日前走訪山海圳，看到曾文溪渡槽橋英文銜牌為「THE ZEHGWUN RIVER FLUME 1929」，其中ZEHGWUN正確應是ZENGWUN（曾文）。

水利局說，英文銜牌處為自行車道進出台1省道路口，多年前做的會立刻改正。

市議員陳秋宏說，不只是文化古蹟，觀光景點、指標、路牌甚至摺頁介紹等，都陸續有雙語或多語言，市府須事前做好審查及校訂，也要落實驗收，目前已有外語標示應全面通盤檢討。

文化局解釋，古蹟名稱翻譯其實有諸多需考量的問題，例如每個時代有不同的名稱，翻譯上就需要更全面性考據及討論，另外有些古蹟、歷史建築還有原屋主或後人，也要尊重後人或屋主的想法，因此翻譯相當繁瑣。

文化局指出，針對外界發現所轄古蹟或歷史建築中有錯誤地方，第一時間接獲反映後會立刻修正，若非局轄者也立刻通知管理人修正，後續若須翻譯古蹟名稱，會考量開放讓公眾參與討論。

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