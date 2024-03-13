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台大雲林分院深入鄉鎮 規劃課程助長輩找回健康

中央社／ 雲林縣13日電

台大醫院雲林分院醫療團隊深入雲林縣20鄉鎮，發現雲林縣銀髮族的肌力相較於其他縣市較為衰弱，增設相關課程找回健康，院方今天表示，下鄉醫療不止步，促進長輩的健康福祉。

為了提升民眾健康識能，進而達到健康促進的目標，台大醫院雲林分院在2021年12月1日成立「雲健康社區中心」，依據社區長者需求安排多元健康講座，醫療團隊深入雲林20鄉鎮，辦理176場次健康講座，今天舉辦成果發表會，由院長馬惠明主持。

馬惠明表示，全案總動員，醫師、藥劑師、營養師、護理師及物理治療師等，與雲健康社區中心一起走進社區，希望能提升民眾健康識能，進而促進雲林鄉親的健康，造福民眾，體現分院健康守護的社會責任。

社區及家庭醫學部醫師施銘峰指出，雲林銀髮族的肌力相較於其他縣市較為衰弱，而肌力退化對於長者的日常生活功能有巨大影響，因此規劃「肌動班」，讓長輩的肌肉動起來，預防肌少症。

施銘峰分享，76歲的林姓阿嬤，有輕微失智症狀，行動緩慢容易跌倒，走路依賴助行器。雖然家人都擔心她運動過程會跌倒，但是阿嬤堅持不放棄，課程結束後，阿嬤的認知功能、肌肉力量、生活功能、營養狀態、牙口功能、心理社會等各層面都有進步，最終取得班上第一名的結業成績。

雲健康社區中心執行長黃美雲說，會持續帶著醫療專業人員持續深耕社區，努力提升健康識能，進而達成健康促進。19日啟程到林內九芎社區鎮安宮辦理為期12週的肌動班，教導民眾做運動，創造健康、樂活的生活目標。

台大醫院 阿嬤 雲林

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