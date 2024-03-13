台南這處市定古蹟英文銜牌拼錯 民憂：怎麼拚國際觀光？

台南市定古蹟嘉南大圳曾文溪渡槽橋斥資5200萬元修復，2022年修復完成後，因結合「山海圳國家綠道」入口意向，吸引不少遊客，但最近有眼尖民眾發現，曾文溪渡槽橋「THE ZEHGWUN RIVER FLUME 1929」英文銜牌拼錯了，正確拼法應是ZENGWUN，經過2年多竟都沒有人發現。民代認為，台南要拚國際觀光，外語翻譯不慎恐會被當笑話。

由日本技師八田與一設計的嘉南大圳農田水利系統共有7座渡槽橋，6座列入市定古蹟，「曾文溪渡槽橋」位在台1省道曾文溪橋旁，是規模最大的一座輸水渡槽橋，兼具「交通道路」與「輸水管路」的複合功能，主興建年代約昭和4年（西元1929年），已有95年歷史；2014年曾文溪新渡槽橋取用，舊橋指定為市定古蹟，並完成渡槽橋原樣修復，結合周邊山海圳國家綠道已完成的入口意象及景觀工程，為台南市新增一處觀光遊憩新景點。

胡姓市民日前走訪山海圳，看到曾文溪渡槽橋英文銜牌「THE ZEHGWUN RIVER FLUME 1929」介紹，其中ZEHGWUN拼字錯誤，應是ZENGWUN（曾文），第三個字母N錯植為H，她嚇了一跳，想說當時還大肆宣傳這修護完成的古蹟渡槽橋，還辦了音樂會，會有越來越多國外旅客到訪，希望有關單位能盡速更正。

胡小姐說，曾文溪渡槽橋早年是人水共行，她小時候行常走這座橋梁很有感情，且往東可遠眺跨越曾文溪的5座橋梁，由東向西有國道3號橋 、新渡槽橋 、舊渡槽兼台1省道橋（人水共用的人水橋） 、新省公路橋（僅通行人、車） 及自來水管橋。