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最浪漫粉紅花海！烏山頭水庫香榭大道南洋櫻提前盛開了

聯合報／ 記者吳淑玲莊曜聰／台南即時報導
烏山頭水庫香榭大道南洋櫻提前盛開。圖／農田水利署嘉南管理處提供
烏山頭水庫香榭大道南洋櫻提前盛開。圖／農田水利署嘉南管理處提供

烏山頭水庫園區內的香榭大道南洋櫻，粉紅花海相當浪漫，每年也吸引大批民眾前往賞花，但今年提前半個月盛開，令人措手不及，擔心民眾撲空，園區急發賞花訊息，且每天都在粉專回報花況，農田水利署嘉南管理處表示，因為下雨或風大都可能讓花瓣提早掉落，每天提供花況以免遊客失望。

農田水利署嘉南管理處表示，烏山頭水庫「香榭大道」南洋櫻是當年八田技師於1930年水庫峻工時引進並親手種植，多年來一直深情守候著嘉南平原，每年3月南洋櫻盛開的期間，將香榭大道妝點上浪漫粉紅，置身此片美景中，宛如進入迷人國度，引人駐足流連。

「今年提前半個月開花」！烏山頭水庫風景區粉專公布2月底花況才只開1、2成，沒想到短短幾天，香榭大道南洋櫻提前大爆發，3月5日開花就7成，6日就達8、9成，比起往年約3月中旬才盛開，提前快半個月，管理處急發花況就是擔心遊客晚來會撲空。

嘉南管理處說，南洋櫻盛開期間，將園區營造濃濃的日本風味，讓遊客彷彿置身日本賞櫻，除此之外，園區外八田紀念園區內南洋櫻目前也同時盛開歡迎遊客，園區內外淡粉色的南洋櫻綿延，粉黛層層疊疊非常迷人，歡迎遊客把握此一盛開花期，入園體驗櫻花雪紛飛浪漫感覺。

今年逢台南建城400年的里程碑，烏山頭水庫風景區將於4月20日、21日舉辦「大圳之路騎車趣」活動，邀請民眾騎單車賞花趣、遊水利大圳之路，搭配專業職人和菓子、手工皂教課及DIY手作體驗課程，與日本樂器與中國樂器演奏團體表演，歡迎民眾上水庫風景區官網報名。

烏山頭水庫香榭大道南洋櫻提前盛開。圖／農田水利署嘉南管理處提供
烏山頭水庫香榭大道南洋櫻提前盛開。圖／農田水利署嘉南管理處提供

日本 烏山頭水庫 賞花

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