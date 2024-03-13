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台灣石川縣人會單車環島 感恩援助能登半島強震

中央社／ 台南13日電
旅台日籍人士組成的「台灣石川縣人會」發起自行車環島感恩之旅，今天抵達台南市政府拜訪市長黃偉哲。圖／台南市政府提供
旅台日籍人士組成的「台灣石川縣人會」發起自行車環島感恩之旅，今天抵達台南市政府拜訪市長黃偉哲。圖／台南市政府提供

日本石川縣能登半島今年1月強震，台灣各界捐款援助，「台灣石川縣人會」3月11日以單車環島展開感恩之旅，昨天夜宿台南，今天拜會市長黃偉哲，盼石川、台南友誼長存。

台南市政府發布新聞稿指出，旅台日籍人士組成「台灣石川縣人會」，3月11日從總統府前出發，展開感恩之旅，預定以6天單車環島，代表德光重人昨天夜宿台南烏山頭水庫，今天拜會黃偉哲，感謝台灣各界援助石川縣。

黃偉哲表示，台灣和日本關係密切，台南市和日本也交流頻繁，日本311大地震時，台灣發起募款賑災，COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情期間，日本則捐贈疫苗，日本能登半島1月強震，他期待災區早日復興，回復榮景。

德光重人說，他在單車環島途中，以身上「感恩台灣」旗幟表達感謝，選在3月11日出發，也是感恩台灣在日本311地震時的援助，希望石川和台南友誼長存。

市府表示，日本能登半島強震後，台南府會聯袂發起「送愛到日本石川縣捐款活動」，號召市民為災區重建盡一份心力。

台南 單車 日本

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