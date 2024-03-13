把台灣燈會最夯「眾神之門」請回家 開放體驗時空幻境

台南市長黃偉哲昨晚在臉書宣布可以把台灣燈會的「眾神之門」請回家！來不及體驗的民眾，都可以感受時空幻境，民眾紛紛留言感謝，也肯定這次台灣燈會辦得很成功。

黃偉哲表示，「許多人來不及參與的聲音，我們聽到了！」新媒體藝術家林俊廷老師，特別延長了眾神之門APP的互動時間，讓還來不及感受AR體驗的各位，一起穿梭在創作者所打造的時空幻境裡。

即日起至3月31日止，只要拿出你的手機，下載眾神之門APP，並掃描留言區的圖卡，就可以一起回味「2024台灣燈會」帶給您的驚喜與感動。

小編還貼心指導3步驟：

1.打開「眾神之門」APP

2.掃描圖卡（可用電腦開啟圖片，再用手機掃描）

3.進入時空幻境的國度開始遨遊。

網友也互相教學，可用電腦開啟圖片，再用手機掃描；或將圖片列印出來也可以。

台灣燈會「眾神之門」在活動爆紅，當飛龍在天、各種神祗及鳳凰現身在自己的眼前時，驚呼聲不斷，閉幕的最後一周現場擠得人山人海，也造成網路塞車幾乎跑不動，不少專程前來體驗的民眾，感到些許失望。

有網友留言希望「不要關APP啦，還是會出現新的圖片，然後在台南某地方出現，就像寶可夢一樣」；還有人敲碗說希望能夠增加更多的神明，台灣燈會雖已在10日晚上閉幕，但仍然令人覺得意猶未盡。