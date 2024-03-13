結合市場 民雄火車站前停車場動土

民雄鄉是嘉義縣人口最多鄉鎮，民雄火車站周邊人車密集、停車格一位難求，縣府5年前獲中央前瞻計畫核定4億3947萬元新建結合市場的複合式停車場，但工程多次流標，去年變更設計才順利發包；縣長翁章梁昨天參加動土典禮時指出，預計2025年底前啟用，將蓋地上4層樓，提供182個機車停車位、249個汽車位。

基地位於民雄火車站前站的文化路1處停車場，建築師張文昌說，1樓作為市場使用，設50個飲食及熟食攤位、20個生鮮攤位、1個共食區、14間店鋪，以及182個機車停車位；2樓為市場管理辦公室及停車場；3、4及頂樓為停車場，共規畫249個汽車停車位。

縣府建設處表示，民雄鄉市場及停車場原規畫有地下室，但地質鑽探發現地下水位高，若要擋水就會增加工程經費，且接近觸口斷層帶，最後決定往上蓋；鄉長林于玲說，工程流標經費差點被收回去，最後變更設計，還賠償設計費，才讓工程順利發包。

縣長翁章梁說，民雄鄉市場及停車場由前任鄉長何嘉恆、現任鄉長林于玲接力完成，民雄許多重大建設在布建，包括航太園區、鐵路高架化、兒童福利館等，地景地貌、公共設施也需更新。