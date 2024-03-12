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經費增加到800萬 台南公寓大廈修繕補助4月1日受理申請

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
台南市公寓大廈共用部分修繕擴大補助項目金額最高25萬元，4月1日開放申請。圖／台南市工務局提供
台南市公寓大廈共用部分修繕擴大補助項目金額最高25萬元，4月1日開放申請。圖／台南市工務局提供

台南市今年度公寓大廈共用部分維護修繕補助4月1日至30日開放申請，總預算800萬元，較去年增加300萬元，將有更多大樓住戶受惠，補助申請程序與往年相同，為經費有限，請符合補助資格的公寓大樓把握時間申請。

工務局表示，公寓大廈共用部分維護修繕補助，採兩階段辦理，第1階段為資格審查，第2階段則是竣工撥款，補助額度為總維護修繕費用45%。公寓大廈修繕補助對象為領有使用執照滿5年，且成立管委會或推選管理負責人並向市府報備在案。補助費用視戶數規模而定，50戶以下補助上限5萬元、51至100戶補助上限10萬元、101至250戶補助上限15萬元、251戶以上上限25萬元。

工務局說明，常見公寓大樓因設備老舊損壞或未成立管理委員會致共用部分乏人維護，引發公安隱憂，台南市府為鼓勵公寓大樓重視社區居住品質及公共安全，並成立管理委員會，推出公寓大廈共用部分維護修繕補助執行計畫，籲大樓住戶踴躍申請。

工務局提醒，今年在消防安全設備、公共通道地坪、建築物升降設備都有擴大補助項目，因經費有限，提醒有需要的公寓大廈管理委員會或管理負責人要盡快申請，如逾申請日期或經費用完則不再受理，受理截止日期至4月30日為止。

更多申請資訊可查看工務局官網公告訊息，或加入臺南市公寓LINE官方帳號「府城公寓情報站」（點選「加入好友」並搜尋：@house_tainan）接收第一手資訊，也可電洽工務局使用管理科06-2991111#8666（永華）、06-6324146（民治）。

住戶 公寓 台南

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