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雲林北港集雅軒百年珍貴文物失而復得 循古禮古法修復

聯合報／ 記者蔡維斌／雲林即時報導
北港百年藝陣26年前失竊的綵牌、托燈、鼓架等珍貴文物神奇般尋回，團員發動募款進行修復，今天循古禮舉行動工儀式。記者蔡維斌／攝影
北港百年藝陣26年前失竊的綵牌、托燈、鼓架等珍貴文物神奇般尋回，團員發動募款進行修復，今天循古禮舉行動工儀式。記者蔡維斌／攝影

雲林縣北港鎮百年北管藝陣集雅軒典藏百年珍貴的綵牌、托燈、鼓架、繡旗等文物失竊，經過25年輾轉逐一尋回，失而復得過程神奇，因部分文物受損，集雅軒發起募款，集資已達6成，今天邀請具博士生身分的道長王國信，循古禮舉行文物修復儀式，並委由鑿花藝師劉勝仁、張旭輝、蔡敏男等人操刀修復，期能恢復古藝陣昔日光采。

集雅軒是北港百年北管軒社，也是北港媽祖出巡時的重要樂社，創館百年歷史以來，1998年館內典藏的百年綵牌、托燈、鼓架、繡旗等珍貴文物遭竊，對此百年古老樂團損失甚巨大，團員萬分不捨，動員四出尋找，多年來始終無下落。

經過25年奇蹟出現，團員認為可能是該館主祀的西秦王爺冥冥中庇佑，去年文物一件件陸續找回，透過宜蘭暨集堂、台南收藏家王仕明、嘉義收藏家劉曉龍等人協助，遺失的托燈座、鑼桿、花籃鼓架、彩牌一件件尋回。

文物失而復得團員甚感欣喜，但木雕彩牌受到嚴重損壞，有的木雕組件已散落或斑剝褪色，失去原有雕龍彩鳳的丰采，為讓這批重回館舍懷抱的文物光華重現，集雅軒理事長呂秋佾發動募款，各界善心捐助下，已募得約6成經費，決定先行動工修復，也籲請各界持續協助，讓文物得以完整修復。

集雅軒今天舉行文物修復開工祈福儀式，邀請道長王國信主持，由於文物的雕工精細，也委由小木作藝師劉勝仁及獲無形文化資產鑿花保存者的鑿花藝師張旭輝與鑿花匠師蔡敏男共同操刀， 待完工之日將再展示，以精彩北管謝神並感謝各界熱心捐助，讓百年文物終得光彩重現。

北港百年藝陣26年前失竊的綵牌、托燈、鼓架等珍貴文物神奇般尋回，團員發動募款進行修復，今天循古禮舉行動工儀式。記者蔡維斌／翻攝
北港百年藝陣26年前失竊的綵牌、托燈、鼓架等珍貴文物神奇般尋回，團員發動募款進行修復，今天循古禮舉行動工儀式。記者蔡維斌／翻攝
北港百年藝陣26年前失竊的綵牌、托燈、鼓架等珍貴文物神奇般尋回，團員發動募款進行修復，今天循古禮舉行動工儀式。記者蔡維斌／攝影
北港百年藝陣26年前失竊的綵牌、托燈、鼓架等珍貴文物神奇般尋回，團員發動募款進行修復，今天循古禮舉行動工儀式。記者蔡維斌／攝影

北港 文物

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