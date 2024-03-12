雲林北港集雅軒百年珍貴文物失而復得 循古禮古法修復

雲林縣北港鎮百年北管藝陣集雅軒典藏百年珍貴的綵牌、托燈、鼓架、繡旗等文物失竊，經過25年輾轉逐一尋回，失而復得過程神奇，因部分文物受損，集雅軒發起募款，集資已達6成，今天邀請具博士生身分的道長王國信，循古禮舉行文物修復儀式，並委由鑿花藝師劉勝仁、張旭輝、蔡敏男等人操刀修復，期能恢復古藝陣昔日光采。

集雅軒是北港百年北管軒社，也是北港媽祖出巡時的重要樂社，創館百年歷史以來，1998年館內典藏的百年綵牌、托燈、鼓架、繡旗等珍貴文物遭竊，對此百年古老樂團損失甚巨大，團員萬分不捨，動員四出尋找，多年來始終無下落。

經過25年奇蹟出現，團員認為可能是該館主祀的西秦王爺冥冥中庇佑，去年文物一件件陸續找回，透過宜蘭暨集堂、台南收藏家王仕明、嘉義收藏家劉曉龍等人協助，遺失的托燈座、鑼桿、花籃鼓架、彩牌一件件尋回。

文物失而復得團員甚感欣喜，但木雕彩牌受到嚴重損壞，有的木雕組件已散落或斑剝褪色，失去原有雕龍彩鳳的丰采，為讓這批重回館舍懷抱的文物光華重現，集雅軒理事長呂秋佾發動募款，各界善心捐助下，已募得約6成經費，決定先行動工修復，也籲請各界持續協助，讓文物得以完整修復。