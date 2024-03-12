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沒有捷運的台南 如何達成台灣燈會1500萬人次爆量疏運

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
高鐵燈區有接駁車專用道，順利疏運民眾。圖／台南市交通局提供
高鐵燈區有接駁車專用道，順利疏運民眾。圖／台南市交通局提供

為期36天的台灣燈會10日落幕，安平燈區加高鐵燈區吸引超過1500萬觀展人次，每逢周末皆湧入百萬人潮，最後一個周末湧入逾200萬人次，沒有捷運的台南，完成有史以來單一活動參與人數最多的人潮疏運挑戰，交通局坦言，記取「2020年國慶煙火疏運塞爆的參痛經驗」，經過檢討及改善是這次燈會疏運成功的原因。

交通局表示，10日監控現場周邊道路車流狀況、即時調控號誌，賞燈車潮與人潮在深夜23點30分左右疏散完畢，接駁車在深夜24點發車送走最後一批旅客。

燈會期間共投入234位接駁車駕駛，雙燈區7線接駁車在燈會期間共計發出1萬3620車次，接駁約28.4萬人次，幾乎中南部遊覽車業者都調車來支援，在地客運業者也全力相挺，府城客運還派出電動低底盤公車；還有台鐵配合調度車廂，共計加開228班次，預備編組開行48班次，疏運約385萬進出站人次，高鐵配合調度車輛，共計加開10班次，疏運約127萬進出站人次。

台鐵公司統計，2月4日至3月9日沙崙線(善化=台南=沙崙)搭乘人次逾370萬，比去年同期增加80萬人次，增加比例超過25%，沙崙站進出人次更累積達44萬人次，較去年同期增加21萬人次，幾乎是翻倍成長，順利達標疏運任務。

交通局說，高鐵燈區緊臨台鐵沙崙站，鼓勵外地遊客搭台鐵賞燈，燈會期間台鐵沙崙線也爆量，台灣燈會累計服務385萬人次創下新高，「沒有台鐵沙崙線要投入2至3倍的接駁車」，不只要花更多經費，也不一定能調到那麼多遊覽車，看到這麼多人到訪台南，「台南真的值得蓋捷運」。

另外萬國通路公司與陽明交大同意出借停車空間，增加約上千個車位，分流紓解遊客停車需求，雙燈區的臨時停車場共計停放大客車約734車次、汽車約17.6萬車次、機車約20.8萬車次。

交通局表示，台灣燈會高鐵燈區啟用接駁車「專用道」，往來載客非常順暢，紅線、橘線及紫線3線分流，很多人好奇的「三角錐迷宮」，是讓搭乘接駁車民眾遵循排隊動線依序排隊搭乘，人多時會多繞一下，但除了最後周末爆量人潮要等30分鐘，幾乎是不到10分鐘就可搭上車，還有議員經過誤以為說「怎麼接駁車都沒有人搭」。

市府團隊每天在啟燈前和深夜閉燈後皆召開會議，滾動式檢討疏運措施並立即著手改善；燈會期間交通局在雙燈區共出動1萬4847人次；台南市警察局在雙燈區共出動5495人次值勤員警，及2401人次義交站在壅塞路口指揮導引車流和人潮，公私協力展現團結力是台灣燈會交通疏運成功最大關鍵。

台灣燈會是台南單一活動人數最多的，交通接駁及疏運是大挑戰。圖／台南市交通局提供
台灣燈會是台南單一活動人數最多的，交通接駁及疏運是大挑戰。圖／台南市交通局提供
台灣燈會高鐵燈區3線接駁車分流清楚。圖／台南市交通局提供
台灣燈會高鐵燈區3線接駁車分流清楚。圖／台南市交通局提供
台鐵沙崙線疏運約385萬進出站人次創下歷史紀錄。圖／台南市交通局提供
台鐵沙崙線疏運約385萬進出站人次創下歷史紀錄。圖／台南市交通局提供
台灣燈會高鐵燈區出現的「三角錐迷宮」，讓搭乘接駁車民眾遵循排隊動線依序排隊搭乘，井然有序。圖／台南市交通局提供
台灣燈會高鐵燈區出現的「三角錐迷宮」，讓搭乘接駁車民眾遵循排隊動線依序排隊搭乘，井然有序。圖／台南市交通局提供

台南 台灣燈會 台鐵

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