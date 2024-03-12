快訊

雙雙罹難…登山協會會長夫婦攀玉山失聯 搜救人員今早尋得兩遺體

進口毒辣粉禍害全台 龍海同記食品負責人80萬交保後爆失聯

論文期刊一條龍造假服務 學者指谷歌學術搜尋恐有漏洞

聽新聞
test
0:00 / 0:00

需要幫忙請找我！台灣燈會900名青年志工走動指引成亮點

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
崑山科技大學休運系吳妤宸（左起）、視傳系謝詠智及電機系林景揚擔任台灣燈會志工，留下美好回憶。圖／台南市社會局提供
崑山科技大學休運系吳妤宸（左起）、視傳系謝詠智及電機系林景揚擔任台灣燈會志工，留下美好回憶。圖／台南市社會局提供

2024台灣燈會10日閉幕，36天展期累計突破1500萬人次到訪，也贏得多數好評，台南市政府結合大專院校及民間團體等29個單位，招募1500位志工投入燈會兩個展區服務遊客，其中有近900位大專校院青年志工投入值勤，志工不論日夜、晴雨，現場走動式指引服務，廣獲遊客好評，也成為燈會的亮點。

市長黃偉哲表示，由於高鐵燈區範圍非常廣大，開展後市府團隊立即改採志工「走動式諮詢服務」，由志工拿著「需要幫忙請找我」的LED指示燈走入人群，讓民眾在人群中更容易找到志工人員。更有志工發揮創意穿著布偶裝，搭配提供指引、諮詢等服務，讓遊客的問題能立即獲得解決，此方式獲得現場民眾大力肯定，更成另類燈會拍照焦點，許多遊客主動與手持LED板志工合影，也成為本次燈會展現濃濃台南人情味的美好畫面。

崑山科技大學二年級休運系吳妤宸、視傳系謝詠智及電機系林景揚三人服務於高鐵燈區I6服務站。吳妤宸說高鐵燈區期間他們三人共值勤265.5個小時，平均每人約88小時。最常碰到遊客詢問的問題，如哪裡可以領到小提燈？何時可以領？最近的廁所在哪裡？美食街在哪邊？哪裡有表演活動？主燈在什麼地方？國際蘭展是否需要購票？接駁車搭乘等等，遊客問題包羅萬象，每次值班4小時，投入工作的時候不小心會忘記喝水及上洗手間，卻樂此不疲。

具有奈及利亞血統的謝詠智是土生土長的台灣人，謝詠智說服務時民眾總會問他是哪一國人，也有許多民眾用英文詢問他，他則用流利的中文回答「我中文講的比英文好」、「台語嘛也通喲」逗的民眾哈哈大笑，許多民眾要求請他當人型立牌拿著「需要幫忙請找我」的LED指示燈合照等趣事。

電機系的林景揚說，事先把整個高鐵燈區地圖都融入腦海，才能又快又準引導民眾正確方位，他印象最深刻是「撿」到好幾個走失的小朋友，看著焦急的父母順利領回小朋友，讓他們很有成就感。

社會局長盧禹璁指出，台灣燈會有近900位大專校院青年志工投入值勤，顯現台南年輕一代的青春活力及投入社會服務的熱情。年輕一代學生志工們透過彼此討論、利用手機查詢資訊等，彼此提醒以耐心及同理心來幫民眾尋找解答，從一開始被動等待民眾詢問，到後來可以從民眾眼神中觀察出需要協助的訊息而主動出擊，也為來訪的遊客留下美好印象，展現台南人特有的人情味，成為燈會的特色之一。

台南 台灣燈會 高鐵

延伸閱讀

台灣燈會吸引1500萬賞燈人潮 無名英雄24小時保全維安

燈會獲好評 黃偉哲登網路溫度計「好感王」

台灣燈會今起撤場作業仍有遊客逗留拍照 台南市府籲勿再進入燈區

台灣燈會湧入百萬人次 今晚閉幕有壓箱寶 精采可期

相關新聞

高鐵燈區撤離 主燈要放原南縣區

台灣燈會前晚落幕，昨天起高鐵燈區大型車輛及機具進駐，展開撤離作業，仍有遊客到場拍照，市府呼籲不要逗留以免危險。而22公尺...

需要幫忙請找我！台灣燈會900名青年志工走動指引成亮點

2024台灣燈會10日閉幕，36天展期累計突破1500萬人次到訪，也贏得多數好評，台南市政府結合大專院校及民間團體等29...

台南工地出現天坑貨車陷落 監委要查

監察委員林國明、張菊芳今天表示，台南市安平區西門路、五妃街口的新建工地，發生路面塌陷，造成貨車掉落坑洞及救援吊車倒塌事件...

打造綠建築建物 南市將軍消防分隊今動工明年底完工

台南市消防局第三救災救護將軍消防分隊建物逾35年空間不足不利就災，在地方爭取下，市府選在將軍圖書館旁新址打造綠建築規範，...

雲林縣府首次舉辦集團婚禮 最大獎要讓新人抽東京來回機票

雲林縣政府結合地方婚禮產業，將於5月20日舉辦首次集團婚禮，除贈送新人白玉媽祖等價值萬元禮品，報名新人還可參加抽獎，最大...

嘉市歷史建築文化路郵局樹倒 王美惠質詢…調查情形曝

嘉義市歷史建築文化路郵局前3棵高大小葉欖仁樹，10餘年來棲息數百隻白鶺鴒，成為觀光夜市文化路特殊生態景觀，郵局拉皮外牆等...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。