台灣燈會吸引1500萬賞燈人潮 無名英雄24小時保全維安

台南睽違16年之後主辦2024台灣燈會10日圓滿落幕，安平燈區及高鐵燈區二大展期長達36天，活動期間共吸引1500萬人次賞燈人潮，台南市府府政風處在燈會期間負責燈具及展品安全維護業務，期間投入政風人力402人次、保全人力914人次，以執行緊急狀況及重大災害事件通報、遊客受傷兒童走失通報、違規攤販勸離及燈具展品故障損壞通報，達成燈區無重大危安事故，遊客需求能及時回應，順利圓滿完成維護任務。

政風處處長高伯陽指出，在燈會籌辦開之初，政風處與警察局編派為安全維護組，面臨執行重大安全維護專案能力的考驗，面對廣闊的會場安全，每日24小時不打烊更是一大挑戰，在規畫過程中，整合團隊戰力與發揮跨域協調功能更顯重要，執行過程中與觀光旅遊局、文化局及警察局橫向聯繫，滾動式修正安維計畫，針對突發狀況即時應處，政風人員與保全人力堅守崗位，傾力維護燈會安全。

一群24小時穿梭燈區的保全人員，是燈會維安的幕後功臣，政風處強調，為使維安工作順遂，籌辦期審慎以最有利標辦理保全警衛人力招標，評選績優保全公司配合執行。承接本次台灣燈會維安重責大任的強固保全總經理洪宗熙說，今年台灣燈會規畫安平及高鐵二大燈區，展區面積逾50公頃，加上運河及安平港邊水域與無人機展演，海陸空每一面都不能鬆懈。

燈會現場可以看到身著藍色制服與紅色反光背心的保全人員穿梭其中，賞燈人潮不斷湧入，第一線的保全不僅要管制車輛，更要處理應接不暇的突發狀況，像是展品電線突然走火及時以滅火器撲滅，民眾跌倒撞到頭部即刻聯繫救護人員馳援，更有小朋友走失等狀況。都讓保全人員時刻繃緊神經，但見到小朋友與親人團聚破涕為笑的喜悅，所有的辛苦都值得了。

「我們的同仁就像沒有公權力的糾察隊，就算遭受民眾不滿的發洩與對待，仍要求同仁心平氣和的服務民眾與堅守崗位，務必達成市府交付的任務。」強固保全董事長湯永郎更親自南下為現場保全同仁加油打氣。

高伯陽說，2024台灣燈會在台南的成功展演，創造空前盛況，為台南400揭開精彩序曲，回顧燈會36天的展期，市府團隊展現高度團隊合作精神與發揮公私協力價值，政風除督導保全警衛勤務，並積極參與燈會安全維護工作執行，讓來訪的遊客能感受台南的美好。