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高鐵燈區撤離 主燈要放原南縣區
台灣燈會前晚落幕，昨天起高鐵燈區大型車輛及機具進駐，展開撤離作業，仍有遊客到場拍照，市府呼籲不要逗留以免危險。而22公尺高的主燈「龍來台灣」預計費時1個月拆除，市長黃偉哲證實，「原則上主燈未來放在原台南縣區」。有議員建議，其他作品可媒合認養放公園展出；市府表示，正辦理認養、評估現地保留等。
黃偉哲說，數千萬元打造的主燈，拆卸及組裝要花500萬，目前各區議員都在爭取，等地點選好會公布。
據指出，市府考量主燈適合地點要能延續觀光附加價值，因此知名景點包括北門區南鯤鯓代天府、七股鹽山、大內走馬瀨農場都是評估地點、陸續接洽中。南鯤鯓代天府總幹事侯賢名證實有接獲詢問意願，但整體考量後婉謝市府。
南市觀旅局表示，高鐵燈區的電力設備與各項作品如火如荼撤場中，進出場施工車輛都有控管及車輛動線引導，呼籲民眾不要前往及擅入工區拍照，大部分作品會在3天內撤出，而主燈龍來台灣遷移工程浩大，將花費1個月拆除。
市議員蔡育輝說，台灣燈會高鐵燈區和世界蘭展同時舉辦，蘭展主要得獎展作品都在高鐵的世界蘭展，今年後壁國際覽展觀賞人次明顯減少，建議把主燈放在後壁蘭花生技園區，並篩選部分優質花燈一起展出，讓溪北居民能感受到燈會榮耀。
市議員沈震東說，燈會後許多社區都在問是否能分配到部分花燈作品，但涉及版權、電力維護等費用，金額不菲，大家都搖頭不敢再想，建議也可媒合企業認養，將作品放在社區公園展出。
文化局表示，高鐵、安平燈區有17件作品上網公告開放認養，到今天截止，安平燈區還有5件作品留現地，其中1件「我在這裡為你祈禱」正在評估保留現地的可行性，更有2件作品待原民會將安億公園整修後移入。
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