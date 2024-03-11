燈會獲好評 黃偉哲登網路溫度計「好感王」

台南市近期包括燈會、國際蘭展與寶可夢等活動不斷，統計吸引逾1500萬人次參與。因佳評如潮，市長黃偉哲重登時事大數據網站「網路溫度計」縣市長「好感王」寶座。

「網路溫度計」彙整2023年12月9日至2024年3月7日，全台22縣市首長在網路上的社群討論文章與新聞報導篇數，分析出網路聲量與好感度，黃偉哲在所有縣市首長口碑調查結果中摘冠，網友評分4.5分名列第一，不僅是六都第一，更是全台第一。

有網友認為，南市府在預算資源較其他五都缺乏情況下，接連舉辦活動迎來大量遊客，統計活動期間創造近新台幣300億元經濟產值，應該是讓黃偉哲能重獲網路好感度第1名原因。

對於黃偉哲高居「好感王」，外界認為主要是台南市迎來睽違16年的台灣燈會，南市府劃設兩個燈區，安平燈區以藝術燈展為主，搭配無人機與煙火展演，在農曆年前開展吸引大量遊客。另外，台南既有的月津港燈節、龍崎空山祭、加上今年新設的新營波光節接力登場，與高鐵燈區的台灣燈會，讓整個台南市不論溪南、溪北都有賞燈活動。

配合台灣燈會開幕，台灣國際蘭展與世界蘭花會議也同步登場，「白天賞花、晚上賞燈」獲遊客ㄎ肯定。加上前二天的城市寶可夢活動，台南市更湧進大量來自各地的寶可夢迷，讓台南市住宿一房難求，也替台南市觀光旅遊產業帶來龐大商機。