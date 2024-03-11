影／台南去年登革熱2萬多確診病例 市府今誓師提早啟動防治

2023年台南登革熱疫情共有2萬1529確診病例，直到今年3月6日因連續31天沒新的確症病例，南市登革熱防治中心才宣布解除登革熱疫情；不過，隨著天氣逐漸轉暖，防治工作又開始。市府今天下午舉辦防治誓師大會及第1次防疫會議，要以3大策略、10大行動落實登革熱防治。

3大策略為阻絕境外、全民參與、科學防疫，10大行動是移入防止、自覺通報、即時防治、社區動員、團隊資源、環境診斷、分級指揮、創新計畫、指標監測、科技輔助。

市長黃偉哲表示，過去大家都認為登革熱大流行4年1次，但這種慣例循環已被打破，雖然台南去年有確診病例2萬1千多例，但不能掉以輕心，由東南亞、中南美病例來看，開春的確診數字是去年同期2倍，因此，要提早啟動防治，誓師非宣示性口號，而是要落實在髒亂處、積水處做防範。

黃偉哲說，去年的疫情兇猛殷鑑未遠，所幸有國軍支援及市府團隊動員，冷區人力投入熱區全力壓制。今年初估降雨量不會太多，但仍須有所準備，因為只有積水容器沒有清理好，疫情就有可能隨時反撲。

由於東南亞地區登革熱疫情無間斷，國人出國旅遊、工作、返鄉探親，都有可能將登革熱病毒帶回社區，因此境外疫情千萬不可輕忽。黃偉哲也提醒市民確保家中容器不積水，期盼各單位提早做好準備，將去年出現的缺失或問題再次盤點檢討，讓民眾平安度過流行季。

台南市登革熱防治中心提醒民眾，務必落實「巡、倒、清、刷」的防治措施，旅遊期間應加強自身防蚊措施，避免蚊蟲叮咬，自登革熱流行國家返國如出現發燒、頭痛、肌肉關節痠痛等疑似症狀時，請勿自行服藥並應主動於返國時諮詢、通報機場之檢疫人員，以獲得即時處置及照護；如有上述症狀，請儘速就醫並主動告知醫師旅遊史，以利衛生機關及時採取防治措施，避免疫情擴大。