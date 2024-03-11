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雲林趕建離岸風機 漁民盼加速

聯合報／ 記者蔡維斌／雲林報導
雲林風場位於口湖和四湖外海，預計完成80座海上風機，目前完工約40餘座，總產電量達8.8億度，本月分開始力拚今年底全部完工。記者蔡維斌／攝影
雲林風場位於口湖和四湖外海，預計完成80座海上風機，目前完工約40餘座，總產電量達8.8億度，本月分開始力拚今年底全部完工。記者蔡維斌／攝影

負責興建及營運雲林離岸風場的允能風電公司，預計完成80座風機，截至去年底已完成40餘座，業者表示，每次施工之前，會透過LINE官方帳號公告施工的具體座標，並畫設半徑1500公尺警戒區，避免船隻誤入。但漁民質疑，一旦施工無法進入捕魚，影響生計；業者回應，會如期推進工程，力拚今年底完工。

允能公司負責的離岸風場在雲林口湖、四湖鄉約8至17公里海域建造風機，截至去年底總發電量已達8.8億度電，足可供21.6萬家戶全年用電。

該公司並提出2024年施工計畫、已取得施工許可，本月開始進行水下基礎安裝工程。

雲林區漁會總幹事林傳育說，開發綠能大家不反對，但海域屬於漁民討生活的漁場，一旦施工無法進入捕魚，「叫漁民如何生活？」開發公司雖對當地船筏有所補償，也不能無止境1年拖過1年，畢竟捕魚是漁民的生計來源，期待施工單位加速完工。

允能公司表示，有先與雲林區域登記在冊的漁船達成施工及營運階段協議，2021年起並委託學術機構進行漁業經濟調查，建置漁業作業資訊相關資料，為如期推進工程，將依循主管機關相關指引，優化作業流程，採用國際安全標準操作準則，力拚在年底完成80座風機目標。

漁民 雲林

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