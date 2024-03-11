「不會再延」 台南北門王爺港橋拚6月完工

台61線西濱公路的台南北門王爺港橋橫跨急水溪，全長約260公尺，公路局斥資4.88億元改善，原預定去年10月完工，迄今仍無法完工，有駕駛說，因施工常須調撥車道，甚至封閉匝道，行經勢必被迫減速，不希望一再延宕。公路局指出，施工難度高，已加派人力趕工，將於6月完工。

公路局南區公路新建工程分局第三工務段說明，王爺港橋位於急水溪出海口，潮汐落差大，工地四周為河床施工不易，且橋墩施工得開挖至地下9公尺深，現場地下水豐富，工程更困難。

王爺港橋是1996年興建，公路局2016年做安全可行性評估報告，發現王爺港橋深槽區基礎嚴重沖刷裸露且持續進行，耐洪與耐震能力不足，2021年8月起拆除橋端改建、加深基礎施作等，原定於去年10月完工，曾修正延長至今年3月，仍無法如期。

因施工需求常須調撥車道甚至封閉匝道，北門區保吉里洪姓里民說，施工多年一再延後完工，居民都相當無奈；1名常行經該路段的市民說，時常面臨縮減車道、改道，相當不便。

市議員方一峰也認為，工程進行多少會造成用路人不便，施工單位應要設法克服，降低交通衝擊，不要辜負施工美意。

公路局表示，為解決缺工，再引進10名移工，目前工程進度達9成，工程人員逾40人正全力趕工中，「最困難已過去，不會再延了」。