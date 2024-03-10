突破1500萬人造訪 台灣燈會落幕後主燈何處去？ 黃偉哲曝2線索
台灣燈會今晚閉幕熄燈，吸引眾多遊客趁燈會尾聲賞燈，一睹最後風采。不少民眾好奇燈會結束後，高22公尺的主燈「龍來台灣」將何去何從？台南市長黃偉哲稍早受訪時親自透露線索，他說「公家單位」、「在溪北」。
黃偉哲稍早受訪時先表示，2024台灣燈會終於在一片叫好聲中慢慢走入尾聲，統計到今晚7點36分，參觀人數已經突破1500萬人，對台南市而言寫下一個紀錄，感謝1400多名志工、所有市府員工齊心努力及中央支持，讓台南睽違16年後再創歷史榮耀。
媒體再繼續追問主燈「龍來台灣」何去何從？黃偉哲說，「龍來台灣」就是「龍來台南」，意即主燈留在台南，已有人要認養，將在燈會結束後就會慢慢拆解，然後送到這個認養的單位。除了主燈之外，七大燈區的作品也都有寺廟、企業等認養，都已是名花有主、有去處了。
記者再追著問主燈位置，黃偉哲說「是公家單位」媒體再問「是溪南還是溪北？」黃最後再回「溪北」。
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