快訊

恐面臨百萬罰款！34歲女闖入捷運淡水線軌道 竟是因為與男友吵架

74歲「鳥來嬤」昔負債千萬又罹癌 近日現蹤大陸驚人嫩照曝光

突破1500萬人造訪 台灣燈會落幕後主燈何處去？ 黃偉哲曝2線索

聯合報／ 記者李文德／台南即時報導
台灣燈會主燈將何去何從，台南市長黃偉哲受訪時僅透露「公家單位、在溪北」。記者李文德／攝影
台灣燈會主燈將何去何從，台南市長黃偉哲受訪時僅透露「公家單位、在溪北」。記者李文德／攝影

台灣燈會今晚閉幕熄燈，吸引眾多遊客趁燈會尾聲賞燈，一睹最後風采。不少民眾好奇燈會結束後，高22公尺的主燈「龍來台灣」將何去何從？台南市長黃偉哲稍早受訪時親自透露線索，他說「公家單位」、「在溪北」。

黃偉哲稍早受訪時先表示，2024台灣燈會終於在一片叫好聲中慢慢走入尾聲，統計到今晚7點36分，參觀人數已經突破1500萬人，對台南市而言寫下一個紀錄，感謝1400多名志工、所有市府員工齊心努力及中央支持，讓台南睽違16年後再創歷史榮耀。

媒體再繼續追問主燈「龍來台灣」何去何從？黃偉哲說，「龍來台灣」就是「龍來台南」，意即主燈留在台南，已有人要認養，將在燈會結束後就會慢慢拆解，然後送到這個認養的單位。除了主燈之外，七大燈區的作品也都有寺廟、企業等認養，都已是名花有主、有去處了。

記者再追著問主燈位置，黃偉哲說「是公家單位」媒體再問「是溪南還是溪北？」黃最後再回「溪北」。

台灣燈會主燈將何去何從，台南市長黃偉哲受訪時僅透露「公家單位、在溪北」。記者李文德／攝影
台灣燈會主燈將何去何從，台南市長黃偉哲受訪時僅透露「公家單位、在溪北」。記者李文德／攝影

台灣燈會 黃偉哲

延伸閱讀

台灣燈會、蘭展今天閉幕把握參觀時間 國際公益馬拉松後壁開跑

皇龍建設樣品屋他與賴清德都當競選總部 黃偉哲：合法

影／台南天坑釀禍急返台...問起政商友好 黃偉哲這麼說

六都市長好感度出爐！他聲量遙遙領先成話題人物 黃偉哲2數據雙墊底

相關新聞

突破1500萬人造訪 台灣燈會落幕後主燈何處去？ 黃偉哲曝2線索

台灣燈會今晚閉幕熄燈，吸引眾多遊客趁燈會尾聲賞燈，一睹最後風采。不少民眾好奇燈會結束後，高22公尺的主燈「龍來台灣」將何...

台南西濱北門王爺港橋改善工程 再延至6月竣工

橫跨急水溪的台61線西濱公路台南北門王爺港橋改善工程，原定去年10月完工，因工程複雜及缺工因素，原本月完工將再順延至今年...

民眾爭睹最後風采！台灣燈會今晚閉幕 已突破1400萬人次

台灣燈會在台南，昨晚市府統計已突破1400萬人次，超過去年燈會在台北辦的盛況。今晚閉幕將在晚上熄燈，下午4點起便開始湧入...

阿里山花季登場 眾所矚目「櫻王」已近盛開

阿里山櫻花季今天登場，林業及自然保育署嘉義分署長張岱說，阿里山國家森林遊樂區櫻花約31種，今年「櫻王」花況好，另，縣定古...

雲林離岸風場足供21.6萬戶全年用電 漁民盼早日完工歸還漁場

負責興建及營運雲林離岸風場的允能風電公司，截至去年底已完工且併網的風機，總發電量可達8.8億度電，相當於可供逾21.6萬...

台南彩虹遊行上萬民眾響應 維護性別少數、族群少數基本權益

第7屆台南彩虹遊行「有閒來坐」今天下午於中西區忠義路舉行，吸引上萬民眾上街響應，活動總召集人林奕廷表示，雖然2019年通...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。