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阿里山花季登場 眾所矚目「櫻王」已近盛開

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導
阿里山工作站前櫻王已滿開。圖／林業及自然保育署嘉義分署提供
阿里山工作站前櫻王已滿開。圖／林業及自然保育署嘉義分署提供

阿里山櫻花季今天登場，林業及自然保育署嘉義分署長張岱說，阿里山國家森林遊樂區櫻花約31種，今年「櫻王」花況好，另，縣定古蹟阿里山貴賓館去年完成整修工程，正規畫委外標租作業，擬作體驗型住宿等。

林業及自然保育署嘉義分署今天在阿里山國家森林遊樂區沼平公園阿里山花季開鑼儀式，邀請众擊坊以氣勢磅礡的鼓樂演出，宣告阿里山花季開始。另有蔬食料理團隊以阿里山在地食材結合山林特色推出「限定森林餐桌」，讓遊客體驗全新的視覺與味覺饗宴。

張岱表示，阿里山的櫻花種類多達31種、近3000株，有的樹齡已達百年，先前罹患簇葉病，4年前請樹木醫生詹鳳春團隊針對全園區的櫻花樹檢查及治療，包含土壤改良、病蟲害防治等，經專業照護已明顯改善，櫻花樹逐漸良好生長，後續由阿里山生態旅遊協會義務修剪、維護。今年「櫻王」花況狀態很好，已恢復早年最佳花況約7至8成。

張岱表示，縣定古蹟阿里山貴賓館去年完成整修工程，正規畫標租，將委外經營茶藝、花藝活動及體驗型住宿，遊客除了賞景，也可經由不同遊樂項目認識阿里山歷史文化。

嘉義分署表示，今年氣候偏暖，花期較往年提前7至10天，阿里山工作站前眾所矚目的櫻王-染井吉野櫻已近盛開，而經典賞花地點阿里山派出所後方、祝山觀日平台的吉野櫻也進入最佳賞花時機。遊樂區內除了花期較早的山櫻花、霧社山櫻花、琉球山櫻花、阿龜櫻，還有白木蘭、紫玉蘭、台灣一葉蘭、多花紫藤及玉山杜鵑等多樣花卉接力開花至4月底。

分署表示，今年以阿里山限定熱血季為主軸，推出「春，櫻與音的對話」、「夏，星空電影院」、「秋，黑森林派對」、「冬，森林咖啡沙龍」4場旅遊限定活動，希望透過阿里山四季系列主題，翻轉大眾對阿里山的想像。

众擊坊透過深沉的鼓聲為阿里山譜寫美麗鼓樂。圖／林業及自然保育署嘉義分署提供
众擊坊透過深沉的鼓聲為阿里山譜寫美麗鼓樂。圖／林業及自然保育署嘉義分署提供
林業保育署嘉義分署長張岱（左五）與來賓一同邀請民眾上阿里山感受森林與春天的氣息。圖／林業及自然保育署嘉義分署提供
林業保育署嘉義分署長張岱（左五）與來賓一同邀請民眾上阿里山感受森林與春天的氣息。圖／林業及自然保育署嘉義分署提供
林業保育署嘉義分署長張岱（左五）與來賓以花卉權杖敲響大地，象徵阿里山花季登場。圖／林業及自然保育署嘉義分署提供
林業保育署嘉義分署長張岱（左五）與來賓以花卉權杖敲響大地，象徵阿里山花季登場。圖／林業及自然保育署嘉義分署提供

嘉義 櫻花季 阿里山

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