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台南彩虹遊行上萬民眾響應 維護性別少數、族群少數基本權益

聯合報／ 記者鄭惠仁／台南即時報導
第7屆台南彩虹遊行「有閒來坐」今天下午於中西區忠義路舉行，吸引許多民眾上街響應。圖／台南彩虹遊行提供
第7屆台南彩虹遊行「有閒來坐」今天下午於中西區忠義路舉行，吸引許多民眾上街響應。圖／台南彩虹遊行提供

第7屆台南彩虹遊行「有閒來坐」今天下午於中西區忠義路舉行，吸引上萬民眾上街響應，活動總召集人林奕廷表示，雖然2019年通過婚姻法案，去年開始同性婚姻者可共同收養子女，但我國平權的意識與規範仍有進步空間。

林奕廷說，活動名稱「有閒來坐」，是團隊以台南常見的口語招呼為發想，希望透過人與人之間「見面三分情」的情誼，化解網路上的文字對立、建立友善尊重的社會氛圍，並擴大關心平權議題的族群。

林奕廷表示，台灣社會應正視少數族群面臨的惡意歧視，例如飯店拒絕提供同志住宿、因不滿同志伴侶接吻而蓄意傷人等，而「平等法」、「族群平等法」的立法即是我國目前因應不平等的首要任務。期待各黨應在中央政策與地方法制上持續努力，維護性少數、性別少數及族群少數的基本權益。

近年台南發生多起校園性侵、猥褻、騷擾等案件，林奕廷也呼籲，行政機關與學校應加強「性別平等教育法」在教育現場落實的力道，並持續培育性別平等教育人才，以更多元方式宣導正確觀念，確保性平意識及早扎根也相當重要，讓共好的觀念日益茁壯。

台南彩虹遊行媒體發言人莊旻晏指出，此遊行帶來可觀的粉紅經濟商機，除在忠義路的彩虹市集於9日中午領銜開跑，提供文創手作、美食小吃、寵物用品，遊行開始後隊伍也將行經如小西腳圓環西門路商圈、赤崁樓等重要觀光及商業區，為沿路店家帶來經濟收益。期許民眾參與遊行之餘，平時也能多支持力挺平權的企業與在地商家，讓多元意識照亮台南。

第7屆台南彩虹遊行「有閒來坐」今天下午於中西區忠義路舉行，吸引許多民眾上街響應。圖／台南彩虹遊行提供
第7屆台南彩虹遊行「有閒來坐」今天下午於中西區忠義路舉行，吸引許多民眾上街響應。圖／台南彩虹遊行提供

台南 性別 意識

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