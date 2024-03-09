台南400推主題包裝點心 邀遊客逛古蹟、博物館拿優惠

台灣燈會將在明天落幕，但台南400系列活動不停歇，許多在地企業紛紛將產品換上台南400主題包裝，南市文化局推出「來園區拿優惠」活動，遊客即日起至台南各古蹟、博物館及文化園區等，滿足不同條件，即可獲得主題包裝的甜甜圈優惠券，數量有限，送完為止。

文化局表示，主題包裝以「臺南400」標準字與4種標準色為元素，包含武廟牆紅、藍晒圖藍、鳳凰花橘及作為底色的鯤鯓沙白，此次來園區拿甜甜圈優惠，由統一企業集團提供，業者運用台南400主題包裝元素，結合其商品原有視覺，傳達喜氣與甜蜜的氛圍。

文化局說明，民眾即日起至赤崁樓、安平古堡、安平樹屋等古蹟紀念品部、隆田文化資產教育園區賣店，憑不限消費金額的發票，即贈優惠券1張；水道博物館、左鎮化石園區凡購票入場，也可憑票領取優惠券1張；藍晒圖文創園區、西竹圍之丘文創園區則憑出示按讚園區及品牌粉專畫面，即可領取優惠券1張，優惠券包括甜甜圈「買6送4」及「買4送2」兩次使用機會。

文化局也說，非常感謝在地企業對台南400的支持與響應，台南市被許多民眾稱為「全糖市」，在走逛文化場館的同時，帶走甜甜圈，不僅很有台南特色，相信也能讓大家感受台南「甜在心頭」的人情味。