台灣燈會高齡83歲阿嬤志工遇外籍遊客 這1招嘛也通

2024台灣燈會明天閉幕，此次燈會為迎接來自各地的旅客，台南市政府結合大專院校及民間團體29個單位共同合作，約1500位志工投入燈會兩個展區服務遊客，累計參觀人次已達1300多萬人次。燈會期間在安平及高鐵燈區隨處可見燈會溫暖穿梭其中，協助來訪的遊客解決大大小小的疑難雜症，高齡83歲阿嬤志工雖不會英語，但遇外籍遊客也靠著比手畫腳「嘛也通」，志工的付出讓遊客覺得好貼心、好窩心，稱許有濃濃的台南人情味。

83歲婦人蔡水雲是安平燈區最年長志工，於I5服務站服務，身為安平在地人，在燈區值勤期間無論是為旅客指引方向、提供交通資訊、燈區介紹、廁所、輪椅、美食區等資訊都難不倒她，蔡水雲說，燈會期間的志工服務帶給她許多新奇的體驗，最特別的是遇到多位外國遊客詢問安平燈塔及安平老街的位置，不會說英語的她竟然完全不會怯場，靠著眼神及國際通用語言「比手畫腳」再搭配導覽地圖，讓她也能順利和外國人溝通，有時她還會熱心的帶領外國遊客到達景點。

蔡水雲笑著說雖然她聽不懂對方講的外國話，但她就是知道對方在問什麼，回家後與兒子分享與外國旅客的互動經驗，兒子也對母親的聰慧豎起大姆指，感到十分佩服。

蔡水雲表示，3年前在家人支持下開始加入客委會志工，在其他志工夥伴的邀約下報名這次燈會志工。她說燈會志工看似個簡單的工作，其實需要投入許多心力，開燈前必須先接受志工訓練以瞭解志工工作內容、展區環境、設施位置等，面對遊客時更要保持禮貌與耐心，因值勤時也常會被旅客問到燈區以外的問題，遇到不會回答的問題時，也會熱心詢問其他工作同仁，協助遊客找到答案。

蔡水雲說，今年台灣燈會是她看過最美的燈會，能有這個機會參與台南燈會盛事，身為燈會志工的一分子讓她感到很光榮，也邀請大家把握這兩天的機會到台南來賞燈。