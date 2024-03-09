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婦女友善月…台南女青農 賣蔬果做公益

聯合報／ 萬于甄陳苡葳魯永明／連線報導
雲林縣第3年推出婦女友善月，縣內達79家業者推出女性入店優惠，部分地點還免費提供生理用品、奉茶點及友善育兒環境，讓女性自在穿梭雲林角落，圖為女創力基地一隅。記者陳苡葳／攝影
雲林縣第3年推出婦女友善月，縣內達79家業者推出女性入店優惠，部分地點還免費提供生理用品、奉茶點及友善育兒環境，讓女性自在穿梭雲林角落，圖為女創力基地一隅。記者陳苡葳／攝影

昨天國際婦女節，雲林縣府啟動婦女友善月，104家咖啡、民宿、餐廳、Spa及運動館等多類型店家參與推出3到8折女性優惠活動，加碼免費提供生理用品、奉茶點及友善育兒環境等；嘉市衛生局宣布婦癌篩檢活動開跑；台南市農業局邀女青農在台南大遠百舉辦農產品展售會，義賣農特產5萬元做公益。

台南31個青農聯誼會有2190名會員，其中女性青農507名，農產義賣活動有8名女農友參與，從粉領變女農的青農聯誼會總會長許玉靜，運用企管所學有機耕作，在善化建立「小善心農場」品牌，打開知名度；來自楠西果樹產銷班楊沁涓，與多名志同道合農夫夥伴成立「楠西農工團」，解決採收期缺工問題。

台南33個農會有13個農會總幹事是女性，女力崛起，大遠百3年舉辦超過30場小農市集與物產展，協助台南農會與青農開拓全國通路。

台南 農會 青農

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