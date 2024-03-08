嘉義市婦女乳癌子宮頸癌篩檢率偏低 婦女節癌篩及健康講座開跑

今天國際婦女節，國健署統計，2022年嘉義市乳癌篩檢率35.4 %、子宮頸49.3 %，符合篩檢資格女性每10人接近7人未完成乳癌篩檢、5人未接受子宮頸抹片篩檢，癌篩檢率偏低令人擔憂。衛生局長廖育瑋代表市長黃敏惠與來賓，在衛生局宣布「寵愛桃城水姑娘龍C為著妳」婦癌篩檢活動開跑。

黃敏惠率市府團隊日本考察觀摩，婦女節臉書貼文祝福，穿紅衣響應「為女著紅日」，衛生局長廖育瑋宣布「寵愛桃城水姑娘龍C 為著妳」婦癌篩檢活動開跑！規畫多場健康講座由專業醫師分享保健知識，提醒女性朋友關注身體、定期檢查，守護健康。

廖育瑋說，衛福部2021年癌症登記資料及衛福部2022年死因統計顯示，乳癌是女性癌症發生率第1位及死亡率第3位。國健署補助乳房X光攝影檢查服務早期發現，檢查輻射量低，是安全檢查工具，實證研究發現，2年1次乳房攝影減少30%晚期乳癌發生率，第0期及第1期乳癌盡快發現治療，5年存活率約近100%，若發現第4期乳癌，5年存活率僅約39.4%。

子宮頸癌死亡率女性癌症的第8位。國健署補助30歲以上女性每年1次子宮頸抹片檢查服務，推動至今子宮頸癌標準化發生率及死亡率下降約7成左右，6年以上未做子宮頸癌篩檢者，罹患子宮頸癌風險，是3年內曾做過子宮頸癌篩檢者的3.1倍。

「寵愛桃城水姑娘龍C為著妳」篩檢活動今天開跑，預計執行至10 月31日，衛生局寄出4500張邀請卡給目標族群，6年以上未做過子宮頸癌篩檢及首次符合乳房X光攝影檢查資格婦女，提醒符合資格婦女，帶邀請卡至合約院所檢查，可獲得200元禮券，限量2000份，送完為止。