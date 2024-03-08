嘉義市立棒球場內野植草皮餘波盪漾 市府滅火下半年職棒日期曝

嘉義市立棒球場優化內野植草皮本月底施工，餘波盪漾，諸羅盃少棒球賽球員家長及球迷，擔心無法再棒球場決賽，嘉義市府教育處長郭添財說，市府12月主辦的諸羅山盃國際軟式棒球邀請賽照常舉行，不受影響，棒球場下半年職棒賽程已經排定。

少棒家長說，為什麼諸羅山盃這麼重要？這個成立自1998年比賽，一直以來傳統就是在嘉市立棒球場決賽，每年舉辦都有超過200隊國內外的球隊參加，這是嘉義棒球重要大事，無法想像因為草皮，基層少棒不能在這麼具有歷史意義的球場競技。

不規則彈跳跟草皮還是紅土沒直接關聯，原因在草沒種好，或缺乏保養，一樣會不規則彈跳，台中洲際棒球場為了辦經典賽，美國空運來台紅土、陶瓷土、黏土，鋪球場，不規則彈跳消失了，所以紅土不是錯，錯的是沒保養及用錯東西。

郭添財說，為帶動地方運動經濟發展，市府2021年爭取體育署前瞻計畫1.2億改善軟硬體，大幅提高球場使用率，2021-2022年職棒富邦悍將棒球隊作訓練基地，2023年中華職棒安排多場一、二軍比賽，全年總計超過百場比賽，一軍也安排6場賽事。

為滿足廣大球迷觀賽需求，市府爭取職棒，球場以現代化專職棒球場優化，今年度編列預算新增隱形護網及高空照明，參考球團的回饋及球迷建議，考量全台多數職棒球場內野草皮，球員也習慣內野草皮球場比賽，因此比照其他職棒球場植內野草皮，改善內野紅土容易不規則彈跳情況，達到保護選手目的，內野種植草皮作業本月底進行，後續接續養護，今年中職下半球季前改善完成。

棒球場下半球季安排7場職棒一軍比賽：8月4日統一對台鋼、8月14日味全對統一、8月15日味全對統一、8月23日味全對台鋼、8月28日統一對台鋼、9月6日富邦對台鋼、9月19日富邦對台鋼，內野植草後，除提供職棒比賽，每年3月全國高中木棒賽決賽，12月諸羅山盃國際軟式棒球邀請賽照常舉行，不受影響。