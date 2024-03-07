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噴藥也沒用…雲林大蒜腐爛無法結球 農改場診斷是這原因

聯合報／ 記者蔡維斌／雲林即時報導
雲林正值大蒜成長期，農民發現有的大蒜出現腐爛且無法結球現象，經農改場初步診斷為病菌感染，籲請農民詢問農政單位正確用藥與管理，以免損失擴大。圖／土庫鎮公所提供
雲林正值大蒜成長期，農民發現有的大蒜出現腐爛且無法結球現象，經農改場初步診斷為病菌感染，籲請農民詢問農政單位正確用藥與管理，以免損失擴大。圖／土庫鎮公所提供

雲林縣正值蒜頭栽種期，土庫鎮有部分蒜農反映大蒜田出現葉片枯黃腐爛及無法結球情形，土庫鎮公所今天邀請農改場人員到田間勘查，初步判斷應該是病害所致，田間有明顯的軟腐病及紫斑病病徵，大蒜軟腐病的病菌，藉由水流傳播，提醒農民田間管理和灌溉要多加留意，以免病菌災損持續擴大。

土庫鎮長陳特凱表示，最近接獲幾名農民反映，指他們栽種的大蒜，出現葉片枯黃、腐爛，甚至無法結球，即便噴藥防治也效果不大，苦無對策，才求助公所，為避免釀成災情農損，公所馬上協請台南農改場義竹分場長彭瑞菊，今天會同到田間勘查，期能了解原因，並為農民找出解方。

一行人前往蒜田踏勘，彭瑞菊表示，觀察蒜株受損情況後，認為應該是病害所致，因田間有明顯的軟腐病及紫斑病的病徵，大蒜軟腐病的病菌，往往藉由水流傳播，從大蒜傷口侵入染病，此外，蔥薊馬和種蠅等害蟲也會傳染這種病菌。

她說，雖然農民有噴藥防治，但效果不佳，病害看起來並無緩解，又加上用藥後，有多次淹水管理方式，導致使病害迅速蔓延擴散、葉片黃化及蒜頭結球不佳情形。

彭瑞菊呼籲農民應隨時注意天氣變化，加強田間栽培管理，並要對症用藥，如有相關植物病蟲害的診斷、栽培管理或用藥的疑問，除可洽詢農會，也可向植保醫生及雲林縣動植物防疫所求助，將會提供正確的用藥與防治方式，最好不要任意噴藥，有時會適得其反，帶來不良後果。

雲林正值大蒜成長期，農民發現有的大蒜出現腐爛且無法結球現象，經農改場初步診斷為病菌感染，籲請農民詢問農政單位正確用藥與管理，以免損失擴大。圖／土庫鎮公所提供
雲林正值大蒜成長期，農民發現有的大蒜出現腐爛且無法結球現象，經農改場初步診斷為病菌感染，籲請農民詢問農政單位正確用藥與管理，以免損失擴大。圖／土庫鎮公所提供
雲林正值大蒜成長期，農民發現有的大蒜出現腐爛且無法結球現象，經農改場初步診斷為病菌感染，籲請農民詢問農政單位正確用藥與管理，以免損失擴大。圖／土庫鎮公所提供
雲林正值大蒜成長期，農民發現有的大蒜出現腐爛且無法結球現象，經農改場初步診斷為病菌感染，籲請農民詢問農政單位正確用藥與管理，以免損失擴大。圖／土庫鎮公所提供
雲林正值大蒜成長期，農民發現有的大蒜出現腐爛且無法結球現象，經農改場初步診斷為病菌感染，籲請農民詢問農政單位正確用藥與管理，以免損失擴大。圖／土庫鎮公所提供
雲林正值大蒜成長期，農民發現有的大蒜出現腐爛且無法結球現象，經農改場初步診斷為病菌感染，籲請農民詢問農政單位正確用藥與管理，以免損失擴大。圖／土庫鎮公所提供

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