拚生龍子龍女...信眾點滿仁壽宮太歲燈 廟方：創紀錄

每逢龍年，到廟宇點太歲燈消災祈福的信徒大幅增加，想生「龍子龍女」的年輕家長也因此增加，昔為台南東門城外三大廟之一的歸仁仁壽宮，太歲殿內四面多達3832盞的太歲燈今年首度額滿。廟方表示，以往太歲燈僅有3面滿的情況，今年元旦起至2月9日太歲燈皆點滿，甚至供不應求創下紀錄。

管委會總幹事陳英裕表示，太歲殿內共有四面太歲燈共3832盞，往年只會點滿3面，今年元旦起信眾點太歲燈需求大增，就連遠在國外的親朋好友都會請託當地友人幫忙，直至2月9日太歲燈皆點滿創下紀錄，至今仍有不少民眾指定要點太歲燈，不過皆已額滿。

廟方還表示，保生大帝又有「醫神」之稱，今年藥師燈增加至1268盞、限量200盞的晉祿燈，同樣在大年初四前就額滿，只能請信眾們改點光明燈等，一樣能獲庇佑，到目前為止光明燈共點7504盞、財利燈則有742盞；隨著國中會考、高職統測等考試，文昌燈也大幅成長，目前點有954盞。