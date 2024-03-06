南市偏遠公幼 開放2歲兒惹議

台南市公立幼兒園昨天起登記，許多學校未招滿，教育局也對偏遠公幼發出招生不足可收2歲以下幼兒的通知，但全國幼教產業工會質疑，這類公幼恐缺乏2歲專班所需設備、足夠的教保人員。教育局回應，此方式依法有據，也會提供招收2歲幼兒的園所相關補助，並協助完善設備，園所可先依補助改善如洗手台、座椅等。

南市教育局解釋，因偏鄉幼生數少，難以開辦2歲專班，為保障偏鄉幼兒就學權益、符應家長托育需求才如此通知，作法兼顧法令與實際需求。

公幼受到非營利幼兒園、準公幼大增影響，近兩年來公幼普遍出現招生不足問題，今年台南再有8所學校的附設幼兒園新園舍完工，班級再增多，學校的壓力也更大。南市公幼昨第1次招生登記，有的學校離目標還很遠，繼續拚第2次登記。

全國幼教產業工會指出，教育局為解決偏遠公幼招生問題及家長需求，日前通知76所偏遠公幼若第1次招生不足，可收2歲幼兒。但這些公幼大部分設備都以3至5歲年齡為主，教室內無盥洗室，且2歲專班的廁所都要在教室內，洗手台要低於50公分、水龍頭出水口距離幼兒要少於24公分，但混齡就全不用遵守上述規定，難道2歲幼兒手腳都變長了？且教保人員要增加人力。

台南市中小學家長協會前理事長鄭登文說，偏遠公幼混齡可行，但照顧2歲以下與3至5歲不同，增加的教保員應要符合條件，別濫竽充數。

市議員郭鴻儀認為，幼園人數少不代表不好，反而可優質化，除非有完善設備、充足人力才適合下收2歲以下幼兒。

教育局表示，偏鄉地區各幼兒園優先招收3至5歲為主體，有餘額才會下收2歲幼兒，且各園皆另補助增置1名教保員，未來會視各園下收情形，進一步提供所需設施設備補助。