聽新聞
test
0:00 / 0:00

南市偏遠公幼 開放2歲兒惹議

聯合報／ 記者鄭惠仁／台南報導

台南市公立幼兒園昨天起登記，許多學校未招滿，教育局也對偏遠公幼發出招生不足可收2歲以下幼兒的通知，但全國幼教產業工會質疑，這類公幼恐缺乏2歲專班所需設備、足夠的教保人員。教育局回應，此方式依法有據，也會提供招收2歲幼兒的園所相關補助，並協助完善設備，園所可先依補助改善如洗手台、座椅等。

南市教育局解釋，因偏鄉幼生數少，難以開辦2歲專班，為保障偏鄉幼兒就學權益、符應家長托育需求才如此通知，作法兼顧法令與實際需求。

公幼受到非營利幼兒園、準公幼大增影響，近兩年來公幼普遍出現招生不足問題，今年台南再有8所學校的附設幼兒園新園舍完工，班級再增多，學校的壓力也更大。南市公幼昨第1次招生登記，有的學校離目標還很遠，繼續拚第2次登記。

全國幼教產業工會指出，教育局為解決偏遠公幼招生問題及家長需求，日前通知76所偏遠公幼若第1次招生不足，可收2歲幼兒。但這些公幼大部分設備都以3至5歲年齡為主，教室內無盥洗室，且2歲專班的廁所都要在教室內，洗手台要低於50公分、水龍頭出水口距離幼兒要少於24公分，但混齡就全不用遵守上述規定，難道2歲幼兒手腳都變長了？且教保人員要增加人力。

台南市中小學家長協會前理事長鄭登文說，偏遠公幼混齡可行，但照顧2歲以下與3至5歲不同，增加的教保員應要符合條件，別濫竽充數。

市議員郭鴻儀認為，幼園人數少不代表不好，反而可優質化，除非有完善設備、充足人力才適合下收2歲以下幼兒。

教育局表示，偏鄉地區各幼兒園優先招收3至5歲為主體，有餘額才會下收2歲幼兒，且各園皆另補助增置1名教保員，未來會視各園下收情形，進一步提供所需設施設備補助。

公幼 幼兒園 教育局

延伸閱讀

南市童軍教育推動獲12獎 創歷年新高

走出戶外共學 南市4所偏區小學推廣定向越野

南市社宅制度草案規劃說明會 未來以「宜居」為命名

台中市2歲專班幼兒園「擠破頭」 教育局：今年增設50班

相關新聞

赤崁園區工程延宕 監察院糾正南市府

台南市政府辦理赤崁文化園區改造工程延宕，監察委員林國明、林盛豐昨天表示，市府未有效督促及控管變更設計進度，延宕議價期程及...

南市偏遠公幼 開放2歲兒惹議

台南市公立幼兒園昨天起登記，許多學校未招滿，教育局也對偏遠公幼發出招生不足可收2歲以下幼兒的通知，但全國幼教產業工會質疑...

藍布局縣長選戰？王育敏接嘉義縣黨部主委

不分區立委王育敏接任國民黨嘉義縣黨部主委，黨主席朱立倫昨天布達，外界解讀為布局下屆嘉縣長選戰，對此，朱立倫未鬆口證實，但...

虎尾木棉道「花容失色」 修樹喊卡

雲林虎尾鎮145甲線是熱門賞木棉花景點之一，目前正盛開，不料賞花民眾卻目擊許多靠近馬路的樹木枝幹被砍，花木缺陷導致稀疏、...

台南各醫院急診常壅塞？ 急診醫：住院待床壅塞外溢

南市衛生局近期接獲不少民眾反應，各大醫院急診常有壅塞情形，相當不便，對此，衛生局長李翠鳳表示，各醫院的急診室為搶救生命的...

赤崁園區工程遭監院糾正 南市府：不預期發現遺構 成功國小先復校

台南市赤崁文化園區改造工程因延宕遭監察院提案糾正，對此，南市府文化局強調，本案為不預期狀況下發現清代民居遺構，且為降低影...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。