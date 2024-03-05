台糖勝利號登雜誌封面 出自高中生鐵道迷攝影新秀之手

台南市政府文化局《S-Life新生活藝文誌》3月號甫出刊，以「新營的糖業」為主題，其中封面台鐵「勝利號」五分車越過急水溪軌道，照片生動吸睛，是出自僅就讀高二的攝影新秀游子淵之手，意外受矚目。

新營文化中心表示，《S-Life新生活藝文誌》3月號以「新營的糖業」為主題，而糖業過去是創造新營繁榮重要產業，帶動外來人口移居新營，並形成台鐵、糖鐵、鹽鐵「三鐵共構」的發達運輸網。

令人振奮的是，停駛40年的「學甲線」今年2月3日復駛，「勝利號」小火車再次駛入新營市區，展現新營街景不同風情，更吸引全國鐵道迷關注。

新營文化中心更提到，本期「新營的糖業」的封面畫面，由目前就讀高中二年級游子淵所拍攝提供。

據知，游子淵是嘉義縣永慶高中高二學生，對攝影相當熱愛，臉書中無數照片足跡踏遍北中南各地，且拿著大砲高倍相機拍攝展現專業。