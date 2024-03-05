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台糖勝利號登雜誌封面 出自高中生鐵道迷攝影新秀之手

聯合報／ 記者謝進盛／台南即時報導
台南市政府文化局《S-Life新生活藝文誌》3月號出刊，其中封面台鐵「勝利號」五分車越過急水溪軌道，照片生動吸睛。
台南市政府文化局《S-Life新生活藝文誌》3月號出刊，其中封面台鐵「勝利號」五分車越過急水溪軌道，照片生動吸睛。

台南市政府文化局《S-Life新生活藝文誌》3月號甫出刊，以「新營的糖業」為主題，其中封面台鐵「勝利號」五分車越過急水溪軌道，照片生動吸睛，是出自僅就讀高二的攝影新秀游子淵之手，意外受矚目。

新營文化中心表示，《S-Life新生活藝文誌》3月號以「新營的糖業」為主題，而糖業過去是創造新營繁榮重要產業，帶動外來人口移居新營，並形成台鐵、糖鐵、鹽鐵「三鐵共構」的發達運輸網。

令人振奮的是，停駛40年的「學甲線」今年2月3日復駛，「勝利號」小火車再次駛入新營市區，展現新營街景不同風情，更吸引全國鐵道迷關注。

新營文化中心更提到，本期「新營的糖業」的封面畫面，由目前就讀高中二年級游子淵所拍攝提供。

據知，游子淵是嘉義縣永慶高中高二學生，對攝影相當熱愛，臉書中無數照片足跡踏遍北中南各地，且拿著大砲高倍相機拍攝展現專業。

游子淵在臉書更對攝影詮釋，認為就是不斷探索、等待、突破，雖然僅是高中生，但已摘下多次攝影比賽獎項，更在去年2023年全國學生攝影比賽奪下銅牌，這次文化局雜誌封面，展現攝影不凡功力。

《S-Life新生活藝文誌》「新營的糖業」的封面畫面，由目前就讀高中二年級游子淵所拍攝提供。圖／取自游子淵臉書
《S-Life新生活藝文誌》「新營的糖業」的封面畫面，由目前就讀高中二年級游子淵所拍攝提供。圖／取自游子淵臉書
台南市政府文化局《S-Life新生活藝文誌》3月號出刊，其中封面台鐵「勝利號」五分車越過急水溪軌道，照片生動吸睛。
台南市政府文化局《S-Life新生活藝文誌》3月號出刊，其中封面台鐵「勝利號」五分車越過急水溪軌道，照片生動吸睛。

台南 攝影比賽 文化局 高中生

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