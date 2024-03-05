標線型人行道違停 嘉市將取締

嘉義市中正路商圈的連鎖地磚因長期輾壓造成破損、磚塊碰撞產生噪音，市府取得在地共識後，將中正路、光華路、興中街的6岔路口地磚挖除改鋪柏油路面，更進一步增設標線型人行道，近來卻不時有汽機車違停人行道。對此，市府交通處表示，標線型人行道的效力等同實體人行道，將由警方依法開單取締。

有網友在臉書社團貼上兩輛汽車停在標線型人行道情況，有網友留言打趣稱「行人退讓停車道」，也有網友說「駕駛人交通觀念不改進一樣混亂」。

市警局表示，依道路交通管理處罰條例，在人行道、行人穿越道等禁止臨時停車處所停車，可處600元到1200元不等罰鍰。

市府工務處表示，基於「舊城創新生」街區整體環境營造，跨單位、局處升級道路人行空間品質，設計理念提升道路品質、融入人本環境、架空纜線整理，台電公司先進行電桿拔除作業，再由交通處、台電公司辦理架空纜線下地，以及中華電信、台電辦理孔蓋下地，隨後工務處進行路面改善，最後由交通處規畫整體路口號誌、人行動線改善。

市府指出，持續跨局處協調推動路口改善計畫，維護社區路徑安全，並增進市容美觀。