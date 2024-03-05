聽新聞
test
0:00 / 0:00

標線型人行道違停 嘉市將取締

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義報導
嘉義市中正路商圈的6岔路口改鋪柏油並畫設標線型人行道，有時卻出現車輛違停人行道。記者李宗祐／攝影
嘉義市中正路商圈的6岔路口改鋪柏油並畫設標線型人行道，有時卻出現車輛違停人行道。記者李宗祐／攝影

嘉義市中正路商圈的連鎖地磚因長期輾壓造成破損、磚塊碰撞產生噪音，市府取得在地共識後，將中正路、光華路、興中街的6岔路口地磚挖除改鋪柏油路面，更進一步增設標線型人行道，近來卻不時有汽機車違停人行道。對此，市府交通處表示，標線型人行道的效力等同實體人行道，將由警方依法開單取締。

有網友在臉書社團貼上兩輛汽車停在標線型人行道情況，有網友留言打趣稱「行人退讓停車道」，也有網友說「駕駛人交通觀念不改進一樣混亂」。

市警局表示，依道路交通管理處罰條例，在人行道、行人穿越道等禁止臨時停車處所停車，可處600元到1200元不等罰鍰。

市府工務處表示，基於「舊城創新生」街區整體環境營造，跨單位、局處升級道路人行空間品質，設計理念提升道路品質、融入人本環境、架空纜線整理，台電公司先進行電桿拔除作業，再由交通處、台電公司辦理架空纜線下地，以及中華電信、台電辦理孔蓋下地，隨後工務處進行路面改善，最後由交通處規畫整體路口號誌、人行動線改善。

市府指出，持續跨局處協調推動路口改善計畫，維護社區路徑安全，並增進市容美觀。

人行道 台電 違停

延伸閱讀

泰國曼谷旅遊惱人問題有解！計程車司機亂喊價 當地政府出手了

高雄標線型人行道遭障礙物擋道 學者：硬畫線等於沒有意義

行人地獄？高市標線型人行道藏陷阱 居民冒生命危險往外繞

彰南路長期人車爭道 居民說明會表決反對增設人行道、停車格

相關新聞

雲林虎尾鎮長補選…林嘉弘登記參選 林明正披綠袍

被視為下屆雲林縣長選舉前哨戰的虎尾鎮長、麥寮鄉長補選，昨天起開始受理登記至明天，虎尾鎮代會主席林嘉弘率先登記以無黨角逐虎...

台南後壁雅聞森林 將增設停車場

美妝業者雅聞集團斥資10億元在台南後壁區開闢雅聞湖濱療癒森林，位於台1線旁，打造景觀設施並種大量花卉、販售公司商品，春節...

提前綻放 阿里山櫻花季10日登場

嘉義縣阿里山櫻花季活動10日登場至4月10日，林業保育署嘉義分署指出，觀察發現受天氣影響，各品種櫻花都有提前綻放趨勢；為...

台灣燈會哆啦A夢花燈暴紅 拍照打卡有禮

2024台灣燈會進入倒數計時，活動頗受好評，也有不少花燈成為話題被爭睹，競賽燈區的作品「童年時光機」，因卡通人物哆啦A夢...

標線型人行道違停 嘉市將取締

嘉義市中正路商圈的連鎖地磚因長期輾壓造成破損、磚塊碰撞產生噪音，市府取得在地共識後，將中正路、光華路、興中街的6岔路口地...

蔡順正走過40年家扶歲月 老相本、舊T恤寫滿愛的故事

雲林家扶中心創辦之初即投入家扶工作的蔡順正，擔任家扶委員迄今已40年，見證家扶在雲林走過的歲月，也協助無數孩子脫貧，家扶...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。