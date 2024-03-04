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路過注意！警方公布台南沿海9處超速取締熱點

聯合報／ 記者謝進盛／台南即時報導
台南市學甲警方公布轄區9處超速取締熱點，圖為南向台61線北門路段。記者謝進盛／翻攝
台南市學甲警方公布轄區9處超速取締熱點，圖為南向台61線北門路段。記者謝進盛／翻攝

台南市學甲警分局今天公布轄內最新超速取締熱點，共有9處都是易肇事路段，涵蓋台61線、台61線等交通要道，限速50至90公里不等，籲請用路人配合，以免荷包不保。

警方說，上述9處取締熱區，涵蓋學甲、將軍、北門區，執行測速照相勤務並非以取締件數為目的，主要是避免駕駛人因搶快而發生交通事故，後續也會針對上述易肇事路段，採不定時、不定點方式編排測照勤務執行取締。

這9處限速取締熱區分別為:

(一) 北門區台61線快速公路北向279.8公里處，速限90公里。

(二) 北門區台61線快速公路南向279.95公里處，速限90公里。

(三) 學甲區市道171線11.15公里處(美豐段東、西雙向)，速限50公里。

(四) 學甲區台19線大灣段118公里處(北向)，速限50公里。

(五) 學甲區秀昌里三民路煥昌82號前(西向)，速限50公里。

(六) 學甲區新達里市道174線11. 5公里處(學甲綠色隧道西向路段)，速限50公里。

(七)北門區台17線138.34公里處(北向)，速線50公里。

(八)將軍區南19線6公里處(北向)，速限50公里。

(九) 將軍區南21線2.763公里處(南向、將軍國中前) ，速限50公里。

北門 軍區 速限

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