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雲林禽流感再添2場 撲殺1萬5千餘隻家禽

中央社／ 雲林縣4日電

近期氣候不穩，日夜溫差大，雲林縣東勢鄉1雞場和1肉鴨場出現異常死亡，經通報確定感染H5N1，雲林縣動植物防疫所今天撲殺1萬4153隻雞和1306隻鴨，並督導業者完成場區清潔及消毒作業。

雲林縣動植物防疫所長廖培志表示，近期氣候不穩，日夜溫差大，東勢鄉1雞場和1肉鴨場出現異常死亡，經通報確定感染H5N1（亞型高病原性禽流感），今天撲殺1萬4153隻雞和1306隻鴨。由於2場距離約1公里，周遭25場禽舍將列管，進行追蹤。

廖培志說，近期日夜溫差大，氣溫偏低，仍屬禽流感高風險期，呼籲禽農應持續提高警覺，落實禽場內外清洗消毒作業與人員、車輛管制，降低疾病發生風險。

根據雲林縣動植物防疫所統計，今年迄今雲林縣確診及撲殺禽流感禽場案例計11例，分別為陸禽6場、鴨3場、鵝2場，總計撲殺超過8萬5000隻家禽。

雲林縣動植物防疫所分析近期禽流感案例發生原因，多為業者未落實禽場生物安全，如人員、車輛進出禽舍（牧場）未落實衛生清潔，提醒縣內禽農提高生物安全防疫等級，而防疫所也會持續每天派員進行高風險區域消毒作業，降低禽流感病毒入侵風險。

禽流感 雲林 風險

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